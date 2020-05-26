Рособрнадзор назвал число участников ЕГЭ в 2020 году

В 2020 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать более 780 тысяч человек, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, организовать экзамены для такого количества выпускников довольно непросто.

Он отметил, что весной, как правило, происходит пять-шесть апробаций: от тестирования видеонаблюдения и заканчивая поверкой работы организаторов с компьютерами и другим оборудованием.

«Нет ничего сверхъестественного, но у нас почти 6 тысяч пунктов по стране, 60 тысяч аудиторий в пиковом режиме участвуют в экзамене по часовым поясам», — рассказал Музаев в интервью газете «Известия». Он добавил, что, к сожалению, ежегодно бывают какие-то сбои.

Врио главы Рособрнадзора выразил надежду, что в течение июня ситуация во всех регионах стабилизируется и «практически на ноль будет сведена эпидемия».

Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что пробные ЕГЭ, назначенные на конец июня, пройдут без участия школьников, чтобы проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора.



Также были названы сроки сдачи всех ЕГЭ.