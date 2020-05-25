Названы даты проведения ЕГЭ в России

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется в России с пробных экзаменов, которые пройдут 29 и 30 июня, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24».

По его словам, решение принималось с учетом эпидемиологической ситуации и из-за необходимости проведения подготовительных работ.

Он уточнил, что пробные экзамены было решено провести с целью проверки информационных систем, а также систем видеонаблюдения, печати и сканирования.

При этом министр заметил, что это никак не отразится на сроках приемной кампании в вузы. «Приемная кампания пройдет в те сроки, которые ранее были установлены», — цитирует Кравцова ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что пробные экзамены пройдут для организаторов — школьники в них участвовать не будут, передает «Интерфакс».

Штатные ЕГЭ по географии, литературе и информатике пройдут 3 июля. Они откроют основную волну экзаменов. Сдача ЕГЭ продлится до 23 июля включительно, резервные дни запланированы на 24 и 25 июля.

Глава Минпросвещения также сообщил, что так называемая вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.

Как пишет ФАН, в школах планируется присутствие необходимого количества педагогов для контроля за соблюдением санитарных норм и поведением учеников. Перед началом экзаменов у школьников будут измерять температуру, а в процессе сдачи экзаменов учащиеся будут находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 м.



Ранее президент России Владимир Путин утвердил дату начала итоговых экзаменов 2020 года для одиннадцатиклассников — 29 июня. При этом сдавать их будут только те, кто планирует затем поступать в вузы. Остальные смогут написать ЕГЭ в последующие годы при необходимости.