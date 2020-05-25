Рособрнадзор назвал сроки всех ЕГЭ

Непосредственная очная сдача Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) начнется 3 июля с географии, литературы и информатики. Проведение самого массового экзамена по русскому языку запланировано на 6 и 7 июля. Экзамен по профильной математике намечен на 10 июля, по истории и физике — на 13 июля, по обществознанию и химии — на 16 июля, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — на 20 июля. Закончится первый период сдачи 22 и 23 июля устной частью ЕГЭ по иностранным языкам, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Те, кто по уважительным причинам не сможет участвовать в ЕГЭ в июле, имеет возможность сдать экзамены в дополнительный период в августе. Расписание составлено так, чтобы все успели подать документы в высшие учебные заведения.

Расписание дополнительного периода следующее: 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа — по русскому языку, 7 августа — обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть по иностранным языкам. Предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам. Для него отвели 8 августа.

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном образованию в условиях пандемии предложил начать ЕГЭ 29 июня.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что пробные ЕГЭ, назначенные на конец июня, пройдут без участия школьников, чтобы проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора.