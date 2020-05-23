За реабилитацию нацизма на двух россиян заведено уголовное дело

Сотрудниками Следственного комитета РФ установлено, что не позднее 4 мая 2020 года житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фото Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

Эль-Айюби сопроводил этот снимок комментарием о том, что на фотографии запечатлен «Гитлер Адик».

Кроме того, не позднее 5 мая 2020 года Даниил Шестаков из Перми разместил на сайте «Банк памяти» фото изменника Родины Власова.

Как сообщается на сайте СК РФ, цель подобных действий — одобрить преступления нацистского режима, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

По фактам размещения в интернете фотографий Гитлера и Власова возбуждены уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма», говорится в сообщении.

Следователи уже установили, что Шестаков являлся активным участником несанкционированных акций и привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации и проведения митинга, а также мелкое хулиганство. Кроме того, его привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством, а Эль-Айюби — за кражу.

Ранее «Ридус» писал о том, что СК РФ предъявил обвинение жителю Волгограда Денису Воронцову, который накануне 9 Мая разместил на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии руководителя Гестапо Генриха Мюллера.