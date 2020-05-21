«Алкашня и бичевня»: топ самых мерзких примеров чиновничьего хамства

На рассмотрение Госдумы внесен разработанный по поручению президента России Владимира Путина законопроект, который предусматривает для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление граждан.

Если документ будет принят, то хамство со стороны чиновников будет наказываться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф может возрасти до 150 тысяч рублей.

Кроме того, авторы инициативы предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Чиновников, публично продемонстрировавших хамское поведение, будут отстранять от должности на срок до года, а при повторном случае — до двух лет. Также предусматривается увольнение либо понижение в должности.

Внесению этого законопроекта предшествовала целая череда скандалов с участием власть имущих. «Ридус» сделал подборку самых вопиющих случаев чиновничьего хамства.

Высокопоставленные грубияны

1. В июне прошлого года отличился брянский руководитель УК ООО «Суземкакомсервис» Сергей Цуканов. Когда одна из местных жительниц высказала возмущение по поводу огромных луж на дорогах, он пообещал женщине «хлопнуть в рыло», если она не успокоится, а также посоветовал «пойти протрезветь».

Женщина сняла инцидент на видео и выложила ролик в Сеть, поэтому в итоге Цуканову пришлось уволиться по собственному желанию. Не окажись у потерпевшей под рукой смартфона со встроенной видеокамерой, Сергей Цуканов до сих пор мог бы работать на высоком посту.

2. В октябре 2018 года министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что среднестатистическому россиянину для нормального питания достаточно всего 3,5 тысячи рублей в месяц. Это высказывание прозвучало в ходе обсуждения с областными депутатами вопроса о повышении прожиточного минимума в регионе.



По словам чиновницы, на 3,5 тысячи рублей можно прекрасно питаться в течение месяца, поскольку «макарошки всегда стоят одинаково».

Видео с рассуждениями Соколовой было распространено в сети 12 октября, в тот же день губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил чиновницу из регионального правительства.



3. Глава администрации Заволжска Александр Предтеченский оскорбил жительницу города Анастасию Афанасьеву, которая пришла к нему на прием, чтобы пожаловаться на жилищные условия. По словам женщины, городская власть предоставила ей бесплатную квартиру, однако жить там с ребенком попросту невозможно из-за ужасного состояния помещения.

Предтеченский грубо спросил Афанасьеву, зачем она вообще рожала ребенка, раз не может обеспечить его хорошим жильем.

В ситуацию вмешался врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. Он пожурил Александра Предтеченского за недостойное поведение, и 25 января мэр принес Афанасьевой свои извинения. На этом инцидент был исчерпан.

4. Настоящей звездой интернета стала чемпионка Олимпийских игр 2004 Ольга Глацких. После окончания спортивной карьеры она заняла пост главы департамента молодежной политики Свердловской области. В ходе встречи с молодежью в Кировграде Глацких оповестила присутствующих, что государство, оказывается, им «ничего не должно».

«Нет, вам государство вообще ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать», — сказала Глацких.



С вызвавшим волну народного негодования высказыванием пришлось разбираться лично губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В декабре 2018 года указом главы региона был ликвидирован департамент, где работала Глацких, его функции перешли к новому министерству образования и молодежной политики.

5. А вот глава Ширинского района Сергей Зайцев может не только оскорблять граждан, но и применять к ним физическую силу. Так произошло с журналистом телеканала «Россия», когда он спросил чиновника о жилье и компенсациях для пострадавших от пожаров пятилетней давности. Любопытно, что после этих пожаров Зайцева осудили за халатность, но он был амнистирован в честь 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

6. Врио заместителя главы Владимирской области Марина Чекунова позволила себе ряд неадекватных высказываний в адрес медиков во время совещания, посвященного судьбе больницы в Струнино.

«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?», — заявила чиновница в ответ на жалобы врачей.



Чекунова уволилась с должности, однако карьера её не закончилась, а напротив, даже пошла в гору. Как сообщили в администрации Владимирской области, Марина Чекунова продолжила свою деятельность на федеральном уровне.

7. Депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер стал широко известен в 2015 году. Парламентарий узнал, что за год цены на продукты питания в магазинах Екатеринбурга выросли на 25%. Вместо того, чтобы попробовать как-то разобраться в проблеме, Гаффнер посоветовал россиянам «поменьше питаться».

«Если не хватает денежных средств, надо вспомнить, мы же все россияне, русские люди, прошли и голод, и холод. Надо просто задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться, например», — сказал народный избранник.



8. Начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич назвала «бичевней», «алкашней» и «быдлом» пострадавших от наводнения жителей Тулуна, которые пришли на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об инциденте стало известно после публикации в социальных сетях аудиозаписи с изречениями чиновницы.

«Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования», — говорит Алашкевич на записи.

После скандала Алашкевич уволилась, но долго без работы она не сидела. В октябре 2019 года она лучила должность заместителя директора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

«Не хотите по-хорошему, будет по-плохому»

Как видно из вышеперечисленных примеров, чиновники, позволяя себе оскорблять граждан, практически не несут никакой ответственности. Конечно, некоторых из них увольняют, но это происходит лишь в тех ситуациях, когда инцидент становится достоянием широкой общественности. Да и само увольнение вовсе не означает, что государственный либо муниципальный служащий выпал навсегда из обоймы и больше никогда не сможет занимать руководящих постов. Случаи с Чекуновой и Алашкевич служат тому наглядным примером.

Во многом подобное положение обусловлено тем, что в России наказывается лишь оскорбление, выраженное в неприличной форме, полагает один из авторов нового законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.

«Я вам приведу пример, когда один бывший губернатор назвал протестующих „шелупонью“. Но слово „шелоупонь“ не матерное. Кроме того, сегодня не предусмотрена ответственность за оскорбление группы лиц. А если я говорю, что „вы все шелупонь“ или что „государство не просило вас рожать“, „чего вы тут все скулите“, „это пациентский экстремизм“, то сегодня за это привлечь нельзя. А нужно привлекать», — сказал Хинштейн в интервью ИА REGNUM.

О том, что чиновники-хамы должны строго наказываться, неоднократно говорил и президент России Владимир Путин.

Таким образом, в Госдуме появился законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление россиян. Глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций журналист Александр Малькевич считает, что проект нового закона способен «отрезвить тех госслужащих, которые привыкли ставить себя выше других».

«Вспомните историю директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая заявила, что государство ничего не должно молодежи. При этом, когда ее подвергли общественному осуждению, Глацких наотрез отказалась уходить в отставку. Властям пришлось устраивать настоящую административную реформу, чтобы убрать ее в связи с сокращением штата. Многие чиновники, которые хватаются за сердце, глядя на этот законопроект, они должны поблагодарить таких людей, как, например, Ольга Глацких, потому что эти госслужащие, цепляясь за свои места, к сожалению, не готовы отвечать за то, что они говорят. В общем, гиря до пола дошла. Таким образом, уважаемые чиновники, если вы не хотите быть вежливыми и учтивыми с людьми по-хорошему, то будет по-плохому», — заключил Малькевич в интервью «Ридусу».