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Эксперт: единороссы отрезвят чиновников, ставящих себя выше других

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Депутаты из фракции «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление граждан. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Если законопроект будет принят, то штраф за оскорбление граждан для чиновников составит от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф может возрасти до 150 тысяч рублей.

Кроме того, документ увеличивает административные штрафы за оскорбление в целом. Для обычных граждан максимальная сумма взыскания вырастет с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Также законопроект уточняет само определение «оскорбление». Сейчас под оскорблением подразумевается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Единороссы предлагают дополнить эту формулировку словами «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

Глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций журналист Александр Малькевич считает, что новый законопроект «отрезвит тех чиновников, которые привыкли ставить себя выше остальных граждан».

«Вспомните историю директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая заявила, что государство ничего не должно молодежи. При этом, когда ее подвергли общественному осуждению, Глацких наотрез отказалась уходить в отставку. Властям пришлось устраивать настоящую административную реформу, чтобы убрать ее в связи с сокращением штата. Многие чиновники, которые хватаются за сердце, глядя на этот законопроект, они должны поблагодарить таких людей, как Ольга Глацких, потому что эти госслужащие, цепляясь за свои места, к сожалению, не готовы извиняться за то, что они говорят. В общем, гиря до пола дошла. Таким образом, уважаемые чиновники, если вы не хотите быть вежливыми и учтивыми с людьми по-хорошему, то будет по-плохому», — пояснил Малькевич.

Ранее экс-чиновница Ольга Глацких жестко раскритиковала журналистов, уделяющих излишнее внимание ее изречениям и карьерным успехам. Глацких сравнила сотрудников СМИ с гиенами, а себя — с «гордым львом».

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Комментарии (1)

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    Фахратдин Таировсегодня, 14:11

    В.Путин: «Таких чиновников нужно фактически «выметать из органов власти и управления. Нужно более строго наказывать чиновников, допустивших хамство, чем обычных граждан».

    А васька слушает, да ест...

    Вот вам наглядный пример: в обладминистрации в зале заседаний сидит на президиуме, как на троне, губернатор Пензенской области Василий Бочкарев - будто идол, за его спиной на стене герб и флаг Пензенской области с изображением образа Спаса Нерукотворного и произносит такие омерзительные слова: «Власть - с двойным дном», «русский человек - с двойным дном, а вот татары с тройным». Видимо, именно по этим соображениям на одном из совещаний в областном правительстве губернатор приказал чиновникам: «Берите деньги с татар. За это не сажают…». Дальше больше. «Все мечтают в плечевые проститутки пойти! Сейчас целыми семьями идут, мать с дочерью, как закончит педуниверситет…».

    И за эти мерзопакостные слова В.Бочкарев был обласкан властью и стал членом высшего совета «Единой России»? Он за эти грязные слова, подлые деяния возвышен и введен в руководство «Единой России» и… награжден Орденом Дружбы? Поразительно.

    Если думаете, что губернатора В.Бочкарева хотя бы для видимости наказали за все его деяния, то глубоко заблуждаетесь. С точностью до наоборот.

    В.Бочкарев награжден орденом Почета (1996 год), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1999 год), орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2004 год), орденом Дружбы (2009 год).

    К сожалению, Василий Бочкарев, которого народ пензенский люто ненавидит и дал прозвище "Вася-доля", перед судом за свои деяния, так и не предстал - не дожил до торжества справедливости, взял да и умер!

    Антипатриот, ксенофоб, русофоб был похоронен на аллее Славы на Ново-западном кладбище со всеми почестями - под звуки государственного гимна России и прозвучавшие десять оружейных выстрелов...

    М.Е.Салтыков-Щедрин: "Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит."

    ПОДРОБНЕЕ >> https://fs-anticriminal.livejournal.com/5639.html

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