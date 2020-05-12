Эксперт: единороссы отрезвят чиновников, ставящих себя выше других

Депутаты из фракции «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление граждан. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Если законопроект будет принят, то штраф за оскорбление граждан для чиновников составит от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф может возрасти до 150 тысяч рублей.

Кроме того, документ увеличивает административные штрафы за оскорбление в целом. Для обычных граждан максимальная сумма взыскания вырастет с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Также законопроект уточняет само определение «оскорбление». Сейчас под оскорблением подразумевается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Единороссы предлагают дополнить эту формулировку словами «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

Глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций журналист Александр Малькевич считает, что новый законопроект «отрезвит тех чиновников, которые привыкли ставить себя выше остальных граждан».

«Вспомните историю директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая заявила, что государство ничего не должно молодежи. При этом, когда ее подвергли общественному осуждению, Глацких наотрез отказалась уходить в отставку. Властям пришлось устраивать настоящую административную реформу, чтобы убрать ее в связи с сокращением штата. Многие чиновники, которые хватаются за сердце, глядя на этот законопроект, они должны поблагодарить таких людей, как Ольга Глацких, потому что эти госслужащие, цепляясь за свои места, к сожалению, не готовы извиняться за то, что они говорят. В общем, гиря до пола дошла. Таким образом, уважаемые чиновники, если вы не хотите быть вежливыми и учтивыми с людьми по-хорошему, то будет по-плохому», — пояснил Малькевич.

Ранее экс-чиновница Ольга Глацких жестко раскритиковала журналистов, уделяющих излишнее внимание ее изречениям и карьерным успехам. Глацких сравнила сотрудников СМИ с гиенами, а себя — с «гордым львом».