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Чиновница нетактично высказалась в адрес медиков Струнинской больницы

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© youtube.com

На совещании, посвященном судьбе больницы в Струнино, врио заместителя главы Владимирской области Марина Чекунова позволила себе ряд нетактичных высказываний.

«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?», — заявила чиновница в ответ на жалобы медиков.

Чекунова также добавила, что не в состоянии исполнять желания: «Я как будто золотая рыбка должна все сделать».

Зампредседателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов заявил сайту «Политика сегодня», что подобные высказывания недопустимы, тем более, что Чекунова ранее занимала пост помощника министра труда и соцразвития РФ Максима Топилина.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Владимирской области провести доследственную проверку информации СМИ о нарушениях Струнинской больнице, которая стала известна в 2018 году после «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

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