В Праге в очередной раз осквернили памятник маршалу Коневу

В столице Чехии неизвестные вандалы осквернили памятнику маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который ранее муниципальные власти решили перенести с общественной территории.

Посольство РФ в Чехии осудило этот акт вандализма, заявил ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин.

«Очередная вандальская выходка в отношении памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу в городском районе Прага-6 выглядит особо цинично», — сказал собеседник агентства.

По его словам, она наглядно демонстрирует уровень культуры тех, кто борется в Чехии с памятниками освободителям и одновременно пытается героизировать пособников нацистов.

Брякин призвал чешские власти обеспечить памятнику надлежащую охрану и не оставлять безнаказанными варварские преступления.

Как сообщает агентство, хулиганы повесили на руку выполненной из бронзы статуи полководца гирлянду из сарделек и прикрепили к ней памятные ленты, снятые с венков, которые были возложены к монументу 16 декабря по случаю 122-й годовщины со дня рождения маршала.

Напомним, в ноябре 2017 года вандалы разрисовали памятник Коневу красной краской. Это произошло через два дня после массового митинга горожан в защиту монумента по случаю 120-летия со дня рождения маршала, командовавшего 1-м Украинским фронтом и участвовавшего в освобождении Праги от немецких солдат во время Второй мировой войны.

До этого районные власти выразили намерение перенести памятник на территорию российского посольства. Кроме того, чиновники посчитали необходимым изменить надпись на информационной табличке — из текста требуют убрать слова о спасении Праги.

В сентябре 2019 года Совет района Прага-6 одобрил большинством голосов постановление о переносе памятника советскому маршалу. На месте монумента в честь Конева хотят установить мемориал освобождению Праги. Вскоре будет объявлен общественный конкурс на создание проекта. Новый объект должен отражать подвиг советских солдат и трагическую судьбу выходцев из СССР, имевших чехословацкое гражданство, бежавших от репрессий и позже вывезенных в советские лагеря в 1945 году.

Российское посольство в Чехии назвало «возмутительным» решение о переносе памятника.