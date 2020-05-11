Российское посольство в Праге запросило полицейскую охрану

Угрозы в адрес одного из российских дипломатов стали причиной обращения посольства РФ в Министерство иностранных дел Чехии. Неприятную ситуацию спровоцировала пресса, в которой с подачи местных спецслужб развернулась настоящая травля гражданина России. Диппредставительство потребовало предоставить ему полицейскую охрану.

«В связи с продолжающейся в Чехии антироссийской информационной кампанией заявляем, что ложные и бездоказательные обвинения (со ссылкой на местные спецслужбы) в адрес сотрудника Посольства России в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге», — подчеркнула пресс-служба посольства России.

Российские дипломаты в соответствии со статьей 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях потребовали от чешского МИД «предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство» своего коллеги, в адрес которого начали поступать угрозы.

«Посольство в этой связи также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны», — сказано в сообщении в Facebook.

Антироссийская компания стартовала в чешской прессе в конце апреля. Тогда местное издание, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщило о прибытии в Прагу гражданина России с дипломатическим паспортом. Он якобы привез в багаже яд рицин, предназначенный для отравления пражских политиков. Россиянина, как утверждалось, забрала машина посольства РФ.



Причиной боязни отравления муниципальных чиновников Праги стало их решение о демонтаже памятника маршалу Коневу. Монумент сняли с постамента вопреки протестам общественности и негативной реакции президента Чехии Милоша Земана. Российский Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Чехия демонтажем монумента маршалу Коневу нарушила обязательства по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года. Согласно тексту документа чешские власти обязаны «свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам».