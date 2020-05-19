В WhatsApp распространяется фейк об отравленных масках в аптеках Дагестана
- 19 мая 2020, 12:01
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о поступлении отравленных медицинских масок в аптеки Дагестана и Северной Осетии.
Ложное сообщение распространялось через мессенджер WhatsApp в виде аудиозаписи.
«Скоро у нас снимут карантин, но нас будут заставлять надевать маски. Есть вероятность, что эти маски заражены новым вирусом, который активируется от влажного теплого дыхания», — говорит женский голос на записи.
В Министерстве здравоохранения Республики Дагестан отметили, что данные сведения не соответствует действительности, и призвали граждан доверять только официальной информации.
Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Ковпак объяснил в интервью «Ридусу», почему во время пандемии коронавируса люди больше склонны доверять фейкам, а не официальной информации.
В Общественной палате считают, что ложную информацию о коронавирусе распространяют четыре группы пользователей интернета. Это профессиональные провокаторы из других стран, работающие на дестабилизацию социальной обстановки, местная «пятая колонна», живущая по принципу «чем хуже у нас, тем лучше для них», блогеры, которые надеются прославиться, публикуя «что-нибудь остренькое» и люди, которых используют «втемную» — мамы и бабушки из «родительских» и «подъездных» чатов.
За последние сутки в России выявлено 9263 заболевших коронавирусной инфекцией. В 3988 случаях (43,1%) у инфицированных не было клинических проявлений болезни.
Войти через социальные сети: