В WhatsApp распространяется фейк об отравленных масках в аптеках Дагестана

В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о поступлении отравленных медицинских масок в аптеки Дагестана и Северной Осетии.

Ложное сообщение распространялось через мессенджер WhatsApp в виде аудиозаписи.

«Скоро у нас снимут карантин, но нас будут заставлять надевать маски. Есть вероятность, что эти маски заражены новым вирусом, который активируется от влажного теплого дыхания», — говорит женский голос на записи.

В Министерстве здравоохранения Республики Дагестан отметили, что данные сведения не соответствует действительности, и призвали граждан доверять только официальной информации.

Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Ковпак объяснил в интервью «Ридусу», почему во время пандемии коронавируса люди больше склонны доверять фейкам, а не официальной информации.

В Общественной палате считают, что ложную информацию о коронавирусе распространяют четыре группы пользователей интернета. Это профессиональные провокаторы из других стран, работающие на дестабилизацию социальной обстановки, местная «пятая колонна», живущая по принципу «чем хуже у нас, тем лучше для них», блогеры, которые надеются прославиться, публикуя «что-нибудь остренькое» и люди, которых используют «втемную» — мамы и бабушки из «родительских» и «подъездных» чатов.

За последние сутки в России выявлено 9263 заболевших коронавирусной инфекцией. В 3988 случаях (43,1%) у инфицированных не было клинических проявлений болезни.