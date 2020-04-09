Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети

Ложную информацию о коронавирусе в России распространяют четыре группы пользователей интернета. Это профессиональные провокаторы из других стран, работающие на дестабилизацию социальной обстановки, местная «пятая колонна», живущая по принципу «чем хуже у нас, тем лучше для них», блогеры, которые надеются прославиться, публикуя «что-нибудь остренькое» и люди, которых используют «втемную» — мамы и бабушки из «родительских» и «подъездных» чатов. Последняя группа — самая многочисленная. Как отличить правду от фейков, которые они плодят, рассказали в Общественной палате (ОП) РФ и Фонде защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Эксперты ОП и ФЗНЦ разработали специальные рекомендации, выделив несколько признаков, которые указывают на недостоверность информации.

В ложных сообщениях очень много эмоций. При этом оно, скорее всего, будет анонимным и в нем не будет фактов, которые можно проверить. Часто распространяют информацию о большом количестве жертв и пострадавших, об угрозе жизни и здоровью.

Обязательно будет говориться о том, что власти эту информацию скрывают, чтобы избежать паники или народных волнений, поэтому о ней не пишет пресса. Отдельно подчеркнут, что «истинные» масштабы важнейших для общества и реально произошедших бедствий хотят замолчать. В качестве источника будет фигурировать знакомый, далекий родственник или «свой человек в правоохранительных органах».

Обязательно попросят «максимального репоста». Сообщение распространяется в мессенджерах и социальных сетях. При этом поиск в Сети покажет, что зачастую можно обнаружить точно такой же слух в другом регионе или стране некоторое время назад.

По словам заведующей кафедрой социальной психологии Московского института психоанализа Галины Солдатовой, обычно ложные новости воспринимают около 10% аудитории. Но для достижения цели хватает и этого. Причем в условиях кризиса число распространителей лжи растет в разы.

«Нужно развивать в себе критичность. Очень часто мы попадаемся на то, что репостят люди, которым мы доверяем. Надо проверять источник информации: кто автор текста, профессионал ли он, есть ли у него авторитет. Сообщение по принципу „британские ученые установили…“ вообще должны вызывать скепсис. Хорошо сработает и правило, которым пользуются журналисты: проверять информацию в трех независимых друг от друга источниках», — цитирует РИА Новости слова Солдатовой.

По словам президента ФЗНЦ, главы комиссии ОП РФ по СМИ Александра Малькевича, подобные предупреждения уже очень плохо действуют на людей. «Но это психология. Люди склонны верить в плохое. Они склонны вестись на это, к сожалению», — считает он.

Эксперты ФЗНЦ советуют подписаться на ленты разных СМИ и сверять их данные. При этом «эмоциональные sms в родительских чатах» следует поставить на последнее место по достоверности. Не надо и «плодить фейки» — рассылайте сообщения, только убедившись в их достоверности.

Отдельно стоит обратить внимание на ошибки в тексте, странные выражения и словосочетания, плохой перевод с иностранных языков. Следует подписаться на официальные каналы российских министерств и ведомств. Полезны ресурсы, посвященные угрозе распространения COVID-19 в России. Важно отслеживать опровержения, ведь власти порой очень быстро реагируют на «информационные вбросы».

Тем временем полиция ищет распространителя лжи об использовании войск для блокирования жителей Ленинградской области.