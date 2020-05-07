Психотерапевт объяснил, почему люди склонны доверять фейкам о коронавирусе

В начале апреля вандалы сожгли на территории Соединенного Королевства как минимум 20 телекоммуникационных вышек 5G. Как пишет британская газета Guardian, данные инциденты связан с распространяемыми в социальных сетях слухами о том, что подобные вышки якобы вызывают или помогают распространять коронавирус.

Джо Андерсон, мэр Ливерпуля, где произошел один из инцидентов, назвал информацию о связи технологий 5G с коронавирусом «идиотской» и пообещал пожаловаться на её распространителей в правоохранительные органы. Однако угрозы градоначальника оказались пустым звуком. Люди продолжают охотно верить слухам и публиковать их на своих страничках в соцсетях. Причем в распространении фейков участвуют не только обычные граждане, но и мировые знаменитости.

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Ковпак объяснил в интервью «Ридусу», почему во время пандемии коронавируса люди больше склонны доверять фейкам, а не официальной информации.

Мы находимся в довольно непростой ситуации. Поэтому у людей возникает так называемая психологическая защита. Она может иметь разные формы: либо это панические настроения, либо это защита в виде рационализации. В последнем случае речь идет о поддержании какой-то версии, которая облегчает эмоциональное состояние. Во время тревоги человек всегда ищет простое и быстрое решение. К таким решениям относятся некие необычные версии, предлагающие иллюзорный выход. Поэтому в Британии люди сожгли телекоммуникационные вышки. Корень зла, по их мнению, заключается в достаточно простых вещах. Это излучение, некий заговор и так далее. Машина коронавируса, которая надвигается медленно, но неизбежно, создает ощущение беспомощности. А версии о влиянии вышек 5G на распространение коронавируса подхватываются как облегчающие, — рассказал врач.

К «облегчающим версиям», утверждает Ковпак, относятся также слухи о том, что никакого коронавируса на самом деле не существует.

«Отрицаются даже научные факты. Но это дает только временное облегчение. Кроме того, включается наивный реализм. Дескать, никто из моих и знакомых пока не заболел, а значит, коронавируса нет. Несмотря на нелепость таких новостей, которые раньше воспринимались бы как откровенный бред, люди хватаются за эти версии, поскольку они создают иллюзию понятности», — добавил эксперт.

Подобный подход приводит, как правило, к очень тяжелым последствиям. «В любой момент каждый из нас может столкнуться с реальностью, которую отрицать уже невозможно. Это собственное заражение или заражение близких. Человек оказывается неготовым это принять. В результате у него возникает тяжелая депрессия, на фоне которой снижается иммунитет. А депрессия, как известно, понижает шансы на выживание в четыре раза. Еще древние римляне говорили, что раны победителей заживают быстрее, чем раны побежденных. Они прекрасно понимали, как эмоциональное состояние влияет на восстановительные процессы человеческого организма», — отметил Дмитрий Ковпак.

«Чтобы спасти верящих слухам людей, необходим системный подход к информированию населения о распространении коронавируса и развенчанию фейков. В Японии, например, существует целое полицейское подразделение, которое сотрудничает с министерством здравоохранения и занимается мониторингом деструктивной информации в Сети», — заключил психотерапевт.