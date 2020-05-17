Ученые оценили искусственно выведенный коронавирус SARS-CoV-2

Полностью искусственный коронавирус SARS-CoV-2 был выведен международной группой ученых с помощью метода обратной генетики.

Как сообщает газета «Известия», точная копия вируса проявляет те же свойства и может помочь в борьбе с пандемией COVID-19.

Комментируя это событие, одни эксперты заявили, что вывести вирус в лаборатории можно только по «природной инструкции», а другие предложили варианты, при которых наука способна усовершенствовать патоген.

Например, по мнению завлабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Светланы Боринской, на данный момент ученые не способны предсказать свойства несуществующего патогена. «Искусственно собрать вирус можно, но только по рецепту, который придумала природа», — сказала она в беседе с изданием.

В свою очередь руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что во многих лабораториях мира пытаются предсказать будущие свойства искусственно созданного патогена, заменив в нем ту или иную аминокислоту, «но не настолько хорошо, чтобы с нуля создать SARS-CoV-2 de novo».

Однако руководитель Научно-образовательного центра геномных исследований СФУ Константин Крутовский признал, что искусственно выведенный коронавирус подтверждает тот факт, что ученым под силу вывести любую инфекцию, если есть расшифровка генома.

Как писал ранее «Ридус», американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics объявила о том, что найдено антитело, способное полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма в течение четырех суток.

Также сообщалось, что Национальный исследовательский центр микробиологии имени Гамалеи разработал вакцину от коронавируса, которая может появиться в России уже в августе.