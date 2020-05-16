Вакцина от коронавируса может появиться в России уже в августе

Национальный исследовательский центр микробиологии имени Гамалеи разработал вакцину от коронавируса, которая может появиться в России уже в августе, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

В интервью телеканалу «Россия-1» он рассказал, что в настоящее время вакцина проходит доклинические испытания, на которые уйдет месяц.

По его словам, на этой стадии определяется токсичность, реактогенность и другие факторы, которые позволят специалистам понять, можно ли приступать к прямому применению вакцины — на людях.

«Я думаю, к концу лета зарегистрируют вакцину, — цитирует Гинцбурга ФАН. — В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану и не будет никаких неожиданностей».

Он уточнил, что вакцину будут вводить внутримышечно, в правое плечо.

Как пишет издание, в Минздраве РФ уже думают над тем, какие производственные мощности можно разгрузить и максимально перенастроить на выпуск вакцины.

Ранее «Ридус» писал о том, что через два месяца будут готовы результаты научного эксперимента по эффективности новой вакцины от полиомиелита для формирования иммунитета против коронавируса. Если они окажутся положительными, то применение вакцины будет распространено на всю страну, сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев.