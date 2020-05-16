В США рассказали об антителе для блокировки коронавируса

Американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics объявила о том, что найдено антитело, способное полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма.

Как передает Fox News, ученые исследовали миллиарды антител, сотни из которых могут бороться с COVID-19.

Одно из них — STI-1499 — способно на 100% защитить клетки человека от заражения SARS-CoV-2, заявил основатель компании доктор Генри Джи.

По его словам, принцип действия антитела заключается в том, что оно «обволакивает» вирус и выводит его из организма человека в течение четырех суток.

При этом Генри Джи сообщил, что пока испытания проводились только в лабораторных условиях, однако в случае появления этого лекарства карантинные меры больше не понадобятся. «Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, то социальная дистанция будет не нужна», — цитирует ученого телеканал.

Ранее «Ридус» писал о том, что Национальный исследовательский центр микробиологии имени Гамалеи разработал вакцину от коронавируса, которая может появиться в России уже в августе.

Также сообщалось, что через два месяца будут готовы результаты научного эксперимента по эффективности новой вакцины от полиомиелита для формирования иммунитета против коронавируса. Если они окажутся положительными, то применение вакцины будет распространено на всю страну, сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

