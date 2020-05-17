Волна жары накрыла Кипр и вызвала лесные пожары

Первая в этом сезоне волна жары накрыла северное Средиземноморье. Воздушные массы, пришедшие из Африки, подняли температуру на юге Италии, в Греции, Турции и на Кипре, где произошла серия мощных лесных пожаров. В нескольких случая возгорания на острове зафиксированы вблизи автомобильных трасс.

По данным местных СМИ, температуры на Кипре достигают 40 градусов по Цельсию. На трассе Никосия — Лимасол рядом с деревней Кронос искры, порожденные дорожной аварией, стали причиной пожара, который заблокировал движение. На борьбу с огнем пришлось направить самолеты и вертолеты кипрской национальной гвардии.



На юге острова загорелся лес в районе населенного пункта Сотира. Там пожар также возник вблизи скоростной автомобильной дороги. Еще два серьезных возгорания отмечены рядом с курортным городом Айя-Напа и к западу от Лимасола.



От огня пострадала и турецкая часть острова — пожар возник между Тепебаши и Коручамом. Несмотря на сложные отношения, греки направили в район бедствия пожарный вертолет.



Метеорологи утверждают, что жара прекратится не сразу. Максимума температуры достигнут 19 мая — столбики термометра на острове покажут около 42 градусов.



В конце марта «Ридус» поинтересовался у маститых синоптиков, каким будет предстоящее лето. Ждет ли нас повторение жуткой жары десятилетней давности после рекордно теплой зимы.