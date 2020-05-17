найти ×
   
  • USD -0.72
    73.21
  • EUR -0.78
    79.13
СохранитьСохранено0
×

004533

Волна жары накрыла Кипр и вызвала лесные пожары

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Первая в этом сезоне волна жары накрыла северное Средиземноморье. Воздушные массы, пришедшие из Африки, подняли температуру на юге Италии, в Греции, Турции и на Кипре, где произошла серия мощных лесных пожаров. В нескольких случая возгорания на острове зафиксированы вблизи автомобильных трасс.

По данным местных СМИ, температуры на Кипре достигают 40 градусов по Цельсию. На трассе Никосия — Лимасол рядом с деревней Кронос искры, порожденные дорожной аварией, стали причиной пожара, который заблокировал движение. На борьбу с огнем пришлось направить самолеты и вертолеты кипрской национальной гвардии.

На юге острова загорелся лес в районе населенного пункта Сотира. Там пожар также возник вблизи скоростной автомобильной дороги. Еще два серьезных возгорания отмечены рядом с курортным городом Айя-Напа и к западу от Лимасола.

От огня пострадала и турецкая часть острова — пожар возник между Тепебаши и Коручамом. Несмотря на сложные отношения, греки направили в район бедствия пожарный вертолет.

Метеорологи утверждают, что жара прекратится не сразу. Максимума температуры достигнут 19 мая — столбики термометра на острове покажут около 42 градусов.

В конце марта «Ридус» поинтересовался у маститых синоптиков, каким будет предстоящее лето. Ждет ли нас повторение жуткой жары десятилетней давности после рекордно теплой зимы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии
10143086читать позжечитаю позже
Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко
100212116читать позжечитаю позже

главное


Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-6033116читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

83218216читать позжечитаю позже