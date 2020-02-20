Ученые рассказали, куда пропала зима

Если вам интересно, что в этом году случилось с зимой, вы не одиноки в поисках ответа на данный вопрос. Ученые многих стран мира отмечают, что декабрь и январь стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. В Северном полушарии в этот зимний период выпало намного меньше снега, чем обычно.

Американские метеорологи считают, что за отсутствие привычной зимы следует благодарить необычайно сильный Северный полярный вихрь, который в этом году удерживал арктический воздух вблизи полюса, не давая ему спуститься в средние широты.

Полярный вихрь представляет собой огромную область холодного воздуха высоко в атмосфере, которая обычно вращается над Северным полюсом. По сути, чем сильнее этот «воздуховорот», тем мягче наша зима.

«Полярный вихрь близок к рекордно сильному, и в обозримом будущем предсказываются небольшие изменения», — написал на этой неделе метеоролог из США Джуд Коэн.

Иногда изгибы этого стремительного потока позволяют части атмосферного вихря «выплеснуться» на север Европы, Азии и Северной Америки и принести с собой леденящее дыхание Арктики. Только вот такого пока не было нынешней зимой.



Ученые склонны считать, что это произошло из-за положительной фазы Арктической осцилляции — циклических колебаний давления в полярных районах. Эти два климатических явления связаны друг с другом, и, что самое интересное, способны друг друга усиливать. Мощь полярного вихря «подталкивает» осцилляцию к положительным значениям, а они, в свою очередь, делают вихрь еще сильнее. При положительных значениях струйный поток течет по более упорядоченной траектории и не замедляется.

Ученые давно заметили, что в зависимости от фазы осцилляции, положительной или отрицательной, температура воздуха в Европе и Северной Америке либо превышает многолетние максимумы, либо падает ниже них. Так, в 2012 году отрицательная фаза Арктической осцилляции совпала с рекордными морозами. Слабость полярного атмосферного вихря стала причиной формирования над Сибирью мощнейшего антициклона — зоны повышенного давления. Он сместился на запад и попросту не пускал в течение долгого времени теплый воздух с Атлантики и южных областей.

Сейчас в приполярной области образовалась гигантская «яма» низкого давления. Холодный арктический воздух просто не может из нее выбраться и преодолеть «гребни» зон высокого давления в северных районах континентов. В таких условиях зиме не прийти к нам точно.



Ученые до сих пор плохо понимают механизм смены фаз Арктической осцилляции. Однако уже ясно, что в последние десятилетия все происходит не так, как прежде. Максимумы колебаний совпали с крайне снежными для Европы декабрем 2009-го и февралем 2010 годов. Также в апреле 2011 года в аналогичный период Соединенные Штаты пострадали от разрушительных торнадо. Возможно, на усиление колебаний влияет таяние полярного льда, активизировавшееся в эпоху глобального потепления, в которую нам выпало жить.

Не так давно стало известно, что крупнейший айсберг, отколовшийся от Антарктиды, отправился в плавание на север.