«Жаркое лето 2020-го»: ждет ли нас повторение кошмара десятилетней давности

Климатология — наука увлекательная. Особенно, если она касается тебя лично. Многие помнят ситуацию, сложившуюся в России десять лет назад, когда летом над большей частью территории страны «навис» так называемый блокирующий антициклон. Он не давал проникнуть с запада влажным и прохладным воздушным массам с Атлантики, на небе почти не было облаков. В результате воздух нагрелся от раскаленной поверхности, а затем в нем повисли плотной завесой частицы пыли и дым от бушующих торфяных и лесных пожаров. Для жителей крупных городов это стало адом, они спасались в торговых центрах с кондиционерами и воздушными фильтрами.

Если сейчас посмотреть на синоптическую карту, то можно заметить, что над Евразией формируется зона высокого давления (выделенная красным цветом). Она протянулась от юга Норвегии до Китая. Москва находится на периферии гребня. Совсем недавно картина была иной.



Стоит вспомнить, что прошедшей зимой было непривычно тепло. По мнению ученых, именно гребни высокого давления, окружившие Арктику, не дали спуститься в средние широты холодному воздуху. Многие дети и взрослые остались без любимых забав — снеговиков, коньков и лыж.



Теперь полоса высокого давления «отгородила» нас от Атлантики с ее влагой и прохладой. Не станет ли она новым куполом, который предстоящим летом вновь окунет нас в жару и смог. «Ридус» решил узнать это у ведущих российских ученых-климатологов. Ответ был единодушным в одном: таких долгосрочных прогнозов наука пока делать не может. Однако есть некоторые предпосылки для возможного повторения «жаркого лета 2010-го». В любом случае, скорее всего, нас ждет тепло.

Бояться стоит всегда

«Я тоже смотрел на синоптическую карту. У меня нет такого ощущения, что этот антициклон именно от Норвегии до Тибета. Он поменьше все-таки», — сразу отметил доктор географических наук, профессор, заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов.

Он отметил, что прогнозы такого типа, к сожалению, пока не существуют. Ученые не могут сейчас сказать, каким будет предстоящее лето. При этом на сайте Гидрометцентра публикуют данные на отопительный и на теплый сезон, расписанные по месяцам.

«Но у них довольно простые градации: норма, выше нормы, ниже нормы. Если прогноз около нормы, он примерно оправдывается. С вероятностью 70%. А крупные аномалии он просто не может взять», — пояснил профессор МГУ.

Кислов рассказал, что хорошие сезонные прогнозы делают британские ученые, являющиеся в этом лидерами. Они также оценили достоверность предсказаний погоды для различных регионов земного шара.

«Для Великобритании предсказуемость очень хорошая. Они хорошо дают на сезон, на полгода и даже на год. Не побоюсь этого слова, даже на два года», — подчеркнул Кислов.

Однако на территории Евразии, в том числе и в России, предсказуемость на современном уровне довольно низкая. Если идет речь о прогнозах на лето или на месяц вперед, не стоит верить никому.

«Все это вилами по воде писано. Если окажется, что это так, вы можете первым сказать, что увидели это еще ан вон когда — в марте месяце. Но, к сожалению, таких простых связей нет», — сказал ученый.

При этом «бояться» все же стоит всегда, считает Кислов. Если один раз это случилось в 2010 году, то может повториться опять. Самое плохое, что перед той жарой не было никаких «внешних эффектов», способных указать на опасность. «Не было какого-то толчка. Солнечной активности, вулканического извержения», — сказал Кислов.



Если говорить о глобальном потеплении, как о причине страшной жары, то возникает вопрос: почему она пришла именно в 2010 году. Это выглядит как некая флуктуация, случайное отклонение, приведшее к аномалии. «Это если говорить о блокирующем антициклоне. А если говорить о величине температурной аномалии, то в нее, конечно, вложил вклад процесс глобального потепления», — добавил профессор.

Можно сравнить события 2010 и 1972 годов. С точки зрения циркуляции и динамики процессы были примерно одинаковы. Но температура в 2010 году была выше. В частности, это произошло потому, что с тех пор планета нагрелась примерно на один градус. «Вот он — вклад. Просто фон вырос», — подчеркнул Александр Кислов.

Пока такое описать не удается

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не уверен, что сейчас в принципе можно ответить на вопрос о том, каким будет предстоящее лето и не повторится ли жара, как в 2010 году.

«Существует очень много схем и методик для оценки возможности формирования блокирующих ситуаций. В одних случаях действительно подтверждается, что существует повышенная вероятность меридианальных процессов, но где именно будет локализован гребень высокого давления, пока еще никому не удается точно описать», — подчеркнул ученый.

После 2010 года Гидрометцентр вместе с Академией наук РФ провел целый ряд исследований. Однако однозначных ответов получить не удалось. Сделать точный прогноз на лето очень сложно, подчеркнул Вильфанд. Есть определенные факторы, которые позволяют оценить вероятность формирования типа погоды, но статистическая значимость каждого из них в отдельности невелика.



«Есть отдельные фрагменты: Североатлантическое колебание, Арктическая осцилляция. Совсем для меня неожиданно была показана значимость такого фактора как иссушение почв на юго-востоке от европейской территории. Много факторов, каждый из них значимый. Но значимость все-таки не очень большая. Коэффициент корреляции — 0,3−0,4. Уверенности ни у кого нет», — пояснил Вильфанд.

Будет тепло, но пугать оснований нет

Событий с вероятностью «ноль» в данной сфере, строго говоря, нет, считает заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктёв.

«То, чем мы можем заниматься сейчас — прогнозы вероятностные. Говорить категорично, что будет так — неправильно, когда речь идет о долгосрочных прогнозах погоды. То, что наблюдается сейчас — текущая ситуация. Все еще изменится десять раз. Если мы говорим про лето, то говорить про 2010 год сегодня все-таки рановато», — отметил ученый.

По словам Киктёва, прогнозов, которые выпускаются серьезными метеорологическими центрами «по глобусу» — около дюжины. Казалось бы, после такой теплой зимы должен случиться холод, но если говорить о ситуации синоптической, по данным последних сезонных прогнозов для территории Евразии на ближайшие три месяца, будет тепло и существенного похолодания не видно. Практически все дают температурные аномалии со знаком плюс.



«Сейчас посмотрим данные по средней тропосфере на три месяца, если уж речь пошла о давлении. В мультимодельном * прогнозе с достаточно высокой вероятностью на территории Южной Сибири, Юга Дальнего Востока — повышенное давление в течение грядущего сезона. По азиатской, за Уралом, на юге России — большинство моделей дает повышенное давление. Северный Китай, Монголия, Казахстан», — отметил Киктёв.

Выходит, что над южной частью территории России летом все-таки ожидается повышенное давление. Однако такого устойчивого сигнала для европейской части страны нет. Здесь вероятность того, что давление будет выше нормы — 50−60%.

«Если посмотреть температуру на полгода, на июль-сентябрь, по территории страны доминируют положительные аномалии. Холода не видно», — добавил ученый.

Что же из этого следует? Можно говорить о теплом лете, но насколько оно будет жарким, пока судить рано. Понятно, что обязательно будут волны холода, теплые периоды будут прерываться. Существует синоптическая изменчивость, но, тем не менее, фон до конца лета прогнозируется положительный.

Киктёв также отметил, что метеорологическая картина в целом меняется от месяца к месяцу и на временных масштабах десятилетий. Если говорить про долгие периоды, стало заметно изменение барического градиента между тропиками и высокими широтами. Это вызвано тем, что полярные регионы сейчас теплеют быстрее.



«Перепад давления между тропиками и полярными регионами уменьшается, значит, западный поток с Атлантики становится более прерывистым. Происходят вторжения воздуха с юга или с севера. Это называется „нервный климат“, более дерганый. Это — следствие глобального потепления», — сказал ученый.

Отрицательная фаза Арктического колебания, отмеченная в этом году, сильно влияет на зиму в России. В этом году она проявила себя, но летом данное явление не так заметно. Зимой контрасты более ярко выражены, процессы более интенсивны. Летом, в масштабах недель и месяцев, они более размыты. Хотя в малом масштабе летние процессы тоже могут быть очень активны.

В целом наиболее вероятным сценарием можно считать следующий: лето будет теплее климатической нормы на большей части территории России. Но говорить о том, что оно повторит 2010 год сейчас не стоит. «Пугать нет оснований», — подчеркнул Дмитрий Киктёв.

*Мультимодельный прогноз — средневзвешенный по всем 12 прогностическим центрам в разных странах мира.