Вакцина для лечения COVID-19 будет готова через два месяца

Результаты научного эксперимента по эффективности новой вакцины от полиомиелита для формирования иммунитета против коронавируса будут получены через два месяца. Если они окажутся положительными, то применение вакцины будет распространено на всю страну. Об этом сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев в интервью директору департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислицыной.

Участвовать в эксперименте будут добровольцы. 1500 человек. И я в том числе. Это не вакцина от коронавируса. Это возможность выявления неспецифического иммунитета, который будет эффективен в борьбе с коронавирусом. Это возможность защиты групп риска — врачей, работников транспорта, муниципальных служащих, милиционеров, которые контактируют с большим количеством людей. И если у них возникнет неспецифический иммунитет, значит они либо не заболеют, либо перенесут болезнь в легкой форме, — заявил Васильев.

По его словам, в июле аналогичный эксперимент начнется в США. «Я надеюсь, что здесь тоже будет обмен научными данными. Это важно для всей страны, это важно вообще для всего мира, важно для групп риска», — отметил глава Кировской области.

В ходе беседы Игорь Васильев и Дарья Кислицына обсудили еще меры по борьбе с пандемией и грядущий выход из режима самоизоляции.

Ранее Кислицына взяла интервью у главы Якутии Айсена Николаева. Он рассказал, как в возглавляемом им регионе будут сниматься ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции.