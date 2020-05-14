Хакеры, атаковавшие «Бессмертный полк», оказались жителями Ростова-на-Дону

Хакеры, которые накануне 9 Мая загрузили на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк» портрет рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, оказались жителями Ростова-на-Дону. Вместе с Гиммлером они также планировали разместить на ресурсе БП фотографии других эсэсовцев и офицеров вермахта.

Фото Генриха Гиммлера на сайте БП

Следственный комитет России возбудил против «шутников» уголовное дело по статье УК РФ о реабилитации нацизма. Теперь им грозит до трех лет лишения свободы.

«Для меня это в определённой степени радость. Люди, которые разместили непотребные портреты, наконец будут наказаны. Если бы эти „смельчаки“ рискнули пройтись с портретами нацистов в колонне „Бессмертного полка“ по центральным улицам того или иного города, то их бы ждал суд Линча. Это, конечно, неправильно, но это бы произошло. Ведь то, что они сделали, является плевком в душу каждого гражданина России. Надеюсь, уголовное дело станет для этих людей серьезным уроком, который заставит их пересмотреть свое поведение», — прокомментировал ситуацию руководитель Центрального штаба Российских Студенческих Отрядов Михаил Киселев.

Ранее стало известно, что атаки осуществлялись не только из России, но еще из США, Германии, Нидерландов, Финляндии, Украины и стран Азии.



Член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов назвал хакерские атаки на сайт «Бессмертного полка» еще одной «попыткой очернить историю нашего Отечества». А главврач московской городской клинической больницы № 71, официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников призвал правоохранительные органы найти организаторов провокации, посадить их в клетку и выставить на всеобщее обозрение у Белорусского вокзала.

