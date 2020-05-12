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СК РФ займется хакерами, которые атаковали онлайн-акцию «Бессмертный полк»

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Организаторы онлайн-шествия «Бессмертный полк» пообещали передать в Следственный комитет РФ список ip-адресов, с которых были зафиксированы хакерские атаки на сайт во время проведения акции 9 мая.

По словам руководителя исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, платформа БП выдержала несколько атак хакеров.

В частности, как рассказала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, в День Победы с шести до девяти часов утра на сайт акции поступило свыше 90 миллионов запросов, это где-то 18,5 тысячи запросов в секунду.

«В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, а для пользователей сайт оказался какое-то время недоступен», — отметила Цунаева.

Она уточнила, что служба безопасности сайта «Бессмертный полк» сумела вовремя отладить процесс, и хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции акции.

Атаки, добавила Елена Цунаева, осуществлялись из США, Германии, Нидерландов, Финляндии, Украины, стран Азии и РФ, передает ТАСС.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла в режиме онлайн. Всего участие в онлайн-шествии приняли около трех миллионов человек.

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