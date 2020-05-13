«Плевок в душу»: в Сети осудили хакерскую атаку на «Бессмертный полк»

Атака хакеров на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк» вызвала шквал негодования в социальных сетях. Интернет-пользователи восприняли эту провокацию как личное оскорбление.

Во время проведения акции были зафиксированы факты отправки анкет с фотографиями офицеров нацисткой Германии, а не бойцов Красной армии, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Организаторам онлайн-шествия удалось определить ip-адреса, с которых присылались непотребные анкеты. Перечень этих ip-адресов они пообещали направить в Следственный комитет России.

Депутат Тульской областной думы Алексей Ольховник заявил на своей странице в Instagram, что у людей, устроивших провокацию, нет ни чести ни совести.

«Над кем глумитесь?! Кого выставляете „героями“?! Да вас бы на свете не было, если б не наши деды, которые погибали под фашистскими танками! Вы бы сами под обстрелом из окопа голову поднять не сумели! Сидите у мониторов и строчите гадости, вот вся ваша гнилая сущность. Позор!» — написал парламентарий.



«Что это? Шутка? Нелепое юношеское баловство? Непохоже! Тогда политическая провокация? Скорее всего! Но по сути своей — это преступление! Преступление не только морально-нравственного характера перед людской памятью! Но преступление, которое должно получить и юридическую оценку. Ради всего Святого на земле, ради жизни, ради будущего!» — высказался общественный деятель Вячеслав Приятелем из Вологды.



«Я не могу представить, что творится в голове у тех, кто организовал такую провокацию. Это нельзя назвать невинной шуткой или хайпом. Это просто преступление! Слишком огромной ценой досталась нашему народу Победа в Великой Отечественной войне. И память об этой войне — это наша святыня. Война коснулась каждой семьи в России и странах бывшего СССР. Поэтому атака на сайт „Бессмертного полка“ — плевок в душу каждому», — прокомментировала ситуацию политконсультант Алена Август.

Ранее член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов назвал хакерские атаки на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк» еще одной «попыткой очернить историю нашего Отечества».

