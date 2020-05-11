США заподозрили хакеров из КНР в попытке кражи данных о вакцине от COVID-19
- 11 мая 2020, 21:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
У ФБР и Департамента нацбезопасности США возникли подозрения, что китайские хакеры попытались завладеть данными о вакцине от коронавируса, полученными американскими учеными.
В ближайшее время власти США намерены вынести Китаю публичное предупреждение, сообщает The New York Times.
Как пишет издание, решение обвинить китайских хакеров в попытке кражи информации о вакцине является одним из элементов так называемой стратегии сдерживания, в которую также вовлечены киберкомандование США и Агентство национальной безопасности (АНБ).
Отмечается также, что готовящееся предупреждение можно расценивать и как очередную попытку администрации президента США Дональда Трампа обвинить Китай в распространении коронавируса и использовании последствий пандемии в своих целях.
Кроме того, недавно стало известно, что десятки граждан США и несколько американских компаний захотели подать в суд на Китай за распространение COVID-19.
В свою очередь Белый дом приступил к разработке ограничительных мер против Китая на долгую перспективу. Санкции собираются ввести из-за сокрытия информации о коронавирусе. Еще одним вариантом «наказания» может стать аннулирование американских долговых обязательств.
Полемика о вине Китая в глобальном распространении COVID-19 началась практически сразу после появления информации о масштабах заражения. США немедленно атаковали оппонента, которому пришлось оправдываться.
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