США заподозрили хакеров из КНР в попытке кражи данных о вакцине от COVID-19

У ФБР и Департамента нацбезопасности США возникли подозрения, что китайские хакеры попытались завладеть данными о вакцине от коронавируса, полученными американскими учеными.

В ближайшее время власти США намерены вынести Китаю публичное предупреждение, сообщает The New York Times.

Как пишет издание, решение обвинить китайских хакеров в попытке кражи информации о вакцине является одним из элементов так называемой стратегии сдерживания, в которую также вовлечены киберкомандование США и Агентство национальной безопасности (АНБ).

Отмечается также, что готовящееся предупреждение можно расценивать и как очередную попытку администрации президента США Дональда Трампа обвинить Китай в распространении коронавируса и использовании последствий пандемии в своих целях.

Кроме того, недавно стало известно, что десятки граждан США и несколько американских компаний захотели подать в суд на Китай за распространение COVID-19.

В свою очередь Белый дом приступил к разработке ограничительных мер против Китая на долгую перспективу. Санкции собираются ввести из-за сокрытия информации о коронавирусе. Еще одним вариантом «наказания» может стать аннулирование американских долговых обязательств.

Полемика о вине Китая в глобальном распространении COVID-19 началась практически сразу после появления информации о масштабах заражения. США немедленно атаковали оппонента, которому пришлось оправдываться.