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Посол Китая в США опроверг связь коронавируса с военными разработками

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© Pixabay

© Pixabay

«Сумасшедшими» назвал посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай теории о том, что коронавирус 2019-nCoV появился в результате китайской военной программы по разработке биологического оружия. Распространение подобных слухов угрожает человечеству паникой и ксенофобией, подчеркнул дипломат.

«Очень плохо и опасно подогревать слухи и подозрения, а также распространять их среди людей. Во-первых, это создаст панику. Кроме того, это приведет к расовой дискриминации, ксенофобии, что может по-настоящему навредить нашим совместным усилиям по борьбе с вирусом», — цитирует ТАСС слова посла КНР.

Цуй Тянькай признал наличие разных слухов и домыслов. В том числе и приписывающих разработку коронавируса 2019-nCoV Соединенным Штатам. «Как мы можем верить все этим сумасшедшим высказываниям?» — подчеркнул посол.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич прямо заявил: никаких свидетельств, подтверждающих, что вирус 2019-nCoV «мог иметь происхождение из лаборатории в Ухане, связанной с закрытой китайской программой биологического оружия», нет. До этого подобное предположение опубликовала американская газета The Washington Times.

Тем временем Китай уже выделил на профилактику и контроль за распространением коронавируса 2019-nCoV 71,8 миллиарда юаней. Это — примерно 10,3 миллиарда долларов.

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