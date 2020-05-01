США могут ввести санкции против Китая из-за коронавируса

Американская администрация приступила к разработке ограничительных мер против Китая на долгую перспективу. Санкции собираются ввести из-за сокрытия информации о коронавирусе нового типа. Еще одним вариантом «наказания» может стать аннулирование американских долговых обязательств, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

«Они включают в себя возможность введения санкций, аннулирование долговых обязательств США или введение новых правил в сфере торговли», — сказано в сообщении телеканала.

При этом в администрации президента США звучат и голоса, которые призывают проявить осторожность в отношения с Китаем. Соединенные Штаты сейчас слишком сильно зависят от поставок из КНР. В том числе речь идет о медицинских товарах, которые просто необходимы во время пандемии.

Как отмечается в публикации на сайте Си-эн-эн, некоторые сотрудники администрации США предостерегают от слишком поспешных действий. Они заостряют внимание на том, что США сейчас во многом зависимы от поставок из Китая медицинских принадлежностей, необходимых в свете пандемии.

«Прежде всего нужно обеспечить восстановление экономики, потому следует действовать осторожно. Однако способ показать китайцам, что их действия в полной мере достойны порицания, найдется», — заявил один из сотрудников администрации Трампа.

Параллельно серьезно усиливается давление на спецслужбы США, которые должны проверить информацию о происхождении коронавируса. Американской стороне, безусловно, выгодна версия его появления в лаборатории в Уханьском университете.

Ранее государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что китайские власти намеренно пытались скрыть некоторую информацию о распространении коронавируса. За это они понесут ответственность, подчеркнул он, не пояснив, в чем она выразится.

В ответ заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн отметил нелепость любых требований в адрес его страны, если говорить о каких-либо компенсациях, связанных с коронавирусом. Он назвал такие действия «политическим фарсом» и выразил сожаление о «шельмовании Китая» с использованием пандемии в качестве предлога. Китайские власти никогда не скрывали информации о новой болезни, подчеркнул министр.

Полемика о вине Китая в глобальном распространении COVID-19 началась практически сразу после появления информации о масштабах заражения. США немедленно атаковали оппонента, которому пришлось оправдываться.