«Время глубокого осмысления»: итоги празднования 75-летия Победы

В этом году россияне отпраздновали День Победы в режиме самоизоляции, который введен на территории всей страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Праздник получился, пожалуй, самым необычным за все 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

По мнению главы Института новейших государств Алексея Мартынова, самоизоляция сделала День Победы «более глубоким и личным».

«День Победы — это прежде всего день памяти, и вчера этот праздник вернулся к своему изначальному содержанию. В последние годы вокруг Дня Победы появилось много разнообразной мишуры, каких-то псевдокреативных изысков. А вчера у многих людей появилась возможность, чтобы покопаться в семейных архивах, вспомнить родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, углубиться в историю того времени», — пояснил эксперт в интервью «Ридусу».



Да, большого парада и шествия «Бессмертный полк», к сожалению, не было, — продолжил Мартынов. — Я надеюсь, что в конце июня парад и шествие все-таки состоятся, и мы еще раз отпразднуем День Великой Победы. Но тем не менее вчерашний день прошел тоже достаточно эмоционально. Праздник Победы — это что-то очень интимное, это глубокие размышления о тех непростых временах. А смогли бы мы — наше поколение — принести себя в жертву ради жизни будущих поколений? На мой взгляд, это очень важные для осмысления вещи.

«Все пандемии рано или поздно заканчиваются. Но я думаю, что та глубина, которую мы почувствовали в этом году, она сохранится, а шелуха вся отвалится, как что-то ненужное», — заключил наш собеседник.

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, люди все равно приняли участие в различных праздничных акциях, которые проводились в честь советских солдат, воевавших с нацистами. Например, состоялась акция „Поем всем двором“, когда наши соотечественники выходили на балконы и исполняли песню „День Победы“. Прошла также акция „Свет Победы“, когда в окнах зажигались свечи и фонарики в память о павших бойцах. Возможно, данные акции станут доброй традицией, поскольку они действительно получились очень душевными», — добавил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.

Ранее потомки победителей в Великой Отечественной войне, живущие в 20 странах мира, записали видеоклип на песню фронтовых лет «Эх, дороги».

А еще 9 мая в Сети состоялась премьера песни о годах Великой Отечественной войны «Героям посвящается». В записи композиции приняли участие более 20 популярных артистов отечественной эстрады: Григорий Лепс, Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Балуев, Дима Билан, Николай Басков, Ольга Бузова и другие.