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Бузова, Лепс, Басков и другие популярные артисты спели о героях войны

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В Сети состоялась премьера песни о годах Великой Отечественной войны «Героям посвящается». В записи композиции приняли участие более 20 популярных артистов отечественной эстрады: Григорий Лепс, Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Балуев, Дима Билан, Николай Басков, Ольга Бузова и другие.

«Семьи этих артистов, также как и семьи всех жителей России, так или иначе затронула Великая Отечественная Война и оставила свой трагический след. День Победы — это праздник, объединяющий поколения, поэтому в проекте участвуют артисты разных возрастов, стилей и направлений», — указано в официальном пресс-релизе.

Отмечается, что песня была записана в режиме самоизоляции, который сейчас должны соблюдать все россияне в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.

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