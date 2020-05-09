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Потомки победителей из 20 стран мира записали клип на песню «Эх, дороги»

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Потомки победителей в Великой Отечественной войне, живущие в 20 странах мира, записали видеоклип на песню фронтовых лет «Эх, дороги».

Главная цель этой акции — показать, что память о Победе сильнее карантинных мер, которые сейчас приняты во всем мире в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Начав собирать гвоздики от стен Брестской крепости, мы возложили букет к памятнику Воина-освободителя в Берлине. У всех участников была небольшая мечта — выйти в это непростое время из дома, приобщиться к этому святому Празднику и почтить память героев. В канун 75-летия Победы мы сделали это вместе!» — указано в анонсе к видео.

Ранее в Сети состоялась премьера песни о годах Великой Отечественной войны «Героям посвящается». В записи композиции приняли участие более 20 популярных артистов отечественной эстрады: Григорий Лепс, Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Балуев, Дима Билан, Николай Басков, Ольга Бузова и другие.

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