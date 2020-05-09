Поемдвором: как россияне спели из окон своих квартир песни Победы

В праздник 9 Мая жители разных регионов России одновременно исполнили песню «День Победы» из окон и балконов своих квартир.

В 2020 году россияне вынуждены отмечать 9 Мая в режиме самоизоляции, который был введен на территории всей страны из-за распространения коронавирусной инфекции.

Акция #Поемдвором началась сразу после минуты молчания в память о павших бойцах Красной армии в Великой Отечественной войне. К мероприятию присоединились как простые россияне, так и звезды отечественной эстрады.

Трансляция акции велась на всех федеральных каналах РФ.

Кроме того, многие россияне разместили видеоролики с собственным исполнением «Дня Победы» в социальных сетях.

А в 21:50 в России стартует акция «Свет Победы». Миллионы людей подойдут к окнам своих жилищ и зажгут фонарик или свечу в память о солдатах, павших на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выложила в социальные сети видео, в котором она рассказывает о своем дедушке, принимавшем участие в боях с гитлеровскими войсками.

Видеоклип о Великой Отечественной войне записали также потомки победителей, живущие в 20 странах мира.

А еще сегодня в Сети состоялась премьера песни о годах Великой Отечественной войны «Героям посвящается». В записи композиции приняли участие более 20 популярных артистов отечественной эстрады: Григорий Лепс, Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Балуев, Дима Билан, Николай Басков, Ольга Бузова и другие.