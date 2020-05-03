Ветеран назвал глупостью решение Лукашенко провести парад Победы

Председатель Московского комитета ветеранов генерал-майор Иван Слухай назвал большой глупостью намерение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести торжественный парад в День Победы.

Ранее Лукашенко заявил, что не может пойти на отмену этого мероприятия.

При этом ситуация с распространением коронавируса в Белоруссии ухудшается: выявлено 16 705 зараженных, умерли 99 пациентов с подтвержденным COVID-19. Но, несмотря на это, руководство страны упорно отказывается вводить карантинные меры.

В беседе с «360» Слухай объяснил, почему непозволительно проводить парады в таких условиях. По его словам, участники парада перед Днем Победы долго тренируются. «Это занимает несколько дней подряд по несколько часов, — рассказал он телеканалу. — И поэтому рано или поздно будут контакты с зараженными и эти контакты ни к чему хорошему не приведут».

Не одобрил решение белорусского лидера и ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев. «Нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость», — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, на параде не все люди будут в масках, что повысит риск заражения. Ларичев считает, что жителей Белоруссии необходимо отговорить от посещения этого мероприятия.

Ранее Лукашенко озвучил на совещании данные по смертности в стране, согласно которым от алкогольного отравления в Белоруссии умерло в 5 раз больше людей, чем от коронавирусной инфекции.

До этого он заявил о бесполезности карантина при коронавирусе, а накануне стало известно, что сам Лукашенко не проверяется на COVID-19, не считая это необходимым.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о переносе празднования Дня Победы на более поздний срок, когда эпидемия коронавируса прекратится. При этом он пообещал, что 9 мая в столице состоится авиационный парад, а вечером в центре ряда российских городов прогремят праздничные салюты.