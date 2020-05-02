Лукашенко не проверяется на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, в этом нет никакой необходимости.

В эфире телеканала «Беларусь 1» она добавила, что президент живет за городом, ведет здоровый образ жизни и имеет хороший иммунитет. «И в этой связи необходимости делать тест нет», — цитирует пресс-секретаря РЕН ТВ.

Недавно Лукашенко заявил, что карантинные меры разной степени строгости, которые большинство стран мира ввели из-за распространения коронавируса, не дадут положительного результатa, но сильно ударят по экономике.

По последним данным, число жертв COVID-19 достигло в Белоруссии 97, а количество зараженных выросло до 15 828. За сутки заразились 911 человек.

Ранее Лукашенко неоднократно выступал с критикой режима самоизоляции, который был введен в России и других странах из-за пандемии коронавируса и говорил, что при распространении инфекции нужно «дышать свежим воздухом, а не загонять людей домой», настаивая на «точечном» подходе к карантину. При этом он ссылался на слова президента США Дональда Трампа о том, что последствия карантина для экономики и жизни людей «могут быть тяжелее, чем от самого вируса».

В середине апреля он обратился к болеющим людям с призывом не опускать руки и бороться с «коронавирусным психозом».