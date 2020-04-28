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Составлен рейтинг лучших футболистов XXI века

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© pixabay.com

© pixabay.com

Игрок сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси возглавил список лучших футболистов XXI века, составленный на основе данных системы рейтингов ELO.

Как сообщает Besoccer, данная система учитывает количество забитых голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников и турниры.

Вратари при составлении рейтинга не учитывались.

В итоге Месси набрал 100 баллов из ста возможных. Такой же результат показал занявший второе место игрок сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, однако Месси опередил его по статистическим показателям.

Тройку лидеров замкнул французский форвард Тьерри Анри, завершивший карьеру в 2014 году.

В десятку лучших также вошли уругваец Луис Суарес (97 баллов, «Барселона»), швед Златан Ибрагимович (97, «Милан»), англичанин Гарри Кейн (97, «Тоттенхэм»), египтянин Мохаммед Салах (97, «Ливерпуль»), бразилец Неймар (96, ПСЖ), поляк Роберт Левандовский (96, «Бавария») и колумбиец Радамель Фалькао (96, «Галатасарай»).

Изначально систему ELO использовали для определения уровня игры шахматистов. В частности, она применяется для составления официального рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси в шестой раз получил приз лучшему футболисту года по версии France Football — «Золотой мяч». До него никто не удостаивался этой части такое количество раз.

«Ридус» также писал о рейтинге самых преданных одному клубу футболистов Европы.

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