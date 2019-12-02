Месси получил шестой «Золотой мяч»
- 02 декабря 2019, 23:43
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Полузащитник сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз лучшему футболисту года по версии France Football — «Золотой мяч». До него никто не удостаивался этой части такое количество раз.
Особую пикантность ситуации придало то, что приз Месси вручал бывший его обладатель — хорватский полузащитник Лука Модрич, выступающий за мадридский «Реал» — главного соперника «Барселоны».
Еще один вечный и главный конкурент Месси — португалец Криштиану Роналду — в этом году стал третьим. На втором месте — голландец Вирджил ван Дейк.
Ранее бразилец Алисон был признан лучшим голкипером и удостоился приза имени Льва Яшина, который был вручен впервые.
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