Месси получил шестой «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз лучшему футболисту года по версии France Football — «Золотой мяч». До него никто не удостаивался этой части такое количество раз.

Особую пикантность ситуации придало то, что приз Месси вручал бывший его обладатель — хорватский полузащитник Лука Модрич, выступающий за мадридский «Реал» — главного соперника «Барселоны».

Еще один вечный и главный конкурент Месси — португалец Криштиану Роналду — в этом году стал третьим. На втором месте — голландец Вирджил ван Дейк.



Ранее бразилец Алисон был признан лучшим голкипером и удостоился приза имени Льва Яшина, который был вручен впервые.