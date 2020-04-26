найти ×
   
  • USD
    74.72
  • EUR
    80.25
СохранитьСохранено0
×

205666

Составлен рейтинг самых преданных одному клубу футболистов Европы

Small f1a6d446e0
© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Самым преданным одному клубу футболистом Европы оказался вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

В составе армейцев он провел 17 лет, 3 месяца и 23 дня, сообщает на своей странице в Instagram немецкий веб-сайт о футболе Transfermarkt.

В тройку лидеров также вошли защитник французского «Сент-Этьена» Лоик Перрен (16 лет, 9 месяцев и 24 дня) и нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси (16 лет, 3 месяца и 23 дня).

Как писал ранее «Ридус», в октябре 2018 года Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ). Он был зачислен на очно-заочное отделение «Менеджмента».

За ЦСКА вратарь выступает с 2002 года. Он — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка и обладатель Кубка УЕФА.

Акинфеев также стал одним из героев ЧМ-2018, но затем объявил о своем решении покинуть сборную страны.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
26753705читать позжечитаю позже
Советы
10 способов необычно встретить Новый год
3711477читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Роспотребнадзор: как покупать продукты во время пандемии

Правила поведения в магазине и при дистанционной покупке.

4023644читать позжечитаю позже

Здоровье
Спорт
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине26 марта

Чтобы вы не стали шариком, пока сидите дома.

31028979читать позжечитаю позже