Составлен рейтинг самых преданных одному клубу футболистов Европы

Самым преданным одному клубу футболистом Европы оказался вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

В составе армейцев он провел 17 лет, 3 месяца и 23 дня, сообщает на своей странице в Instagram немецкий веб-сайт о футболе Transfermarkt.

В тройку лидеров также вошли защитник французского «Сент-Этьена» Лоик Перрен (16 лет, 9 месяцев и 24 дня) и нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси (16 лет, 3 месяца и 23 дня).

Как писал ранее «Ридус», в октябре 2018 года Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ). Он был зачислен на очно-заочное отделение «Менеджмента».

За ЦСКА вратарь выступает с 2002 года. Он — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка и обладатель Кубка УЕФА.

Акинфеев также стал одним из героев ЧМ-2018, но затем объявил о своем решении покинуть сборную страны.