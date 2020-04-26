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Из-за вспышки коронавируса в больнице в Улан-Удэ заменили персонал

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© 2gis.ru. Городская больница №4 в Улан-Удэ

© 2gis.ru. Городская больница №4 в Улан-Удэ

После вспышки коронавируса в городской больнице № 4 в Улан-Удэ отправленных на обсерваторию сотрудников заменила команда из более 60 медицинских работников из разных медучреждений города.

Как сообщил ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов, больница продолжает работать, поскольку на смену ее персоналу пришли кадры из других медучреждений, включая ветеранов-медиков, а также студентов старших курсов Медицинского института Бурятского государственного университета.

Свою помощь предложили и врачи частных медицинских центров.

«Уверен, что мы сейчас в 4-й больнице тоже все локализуем, всех контактных определим, проведем профилактические мероприятия и, надеюсь, ситуация будет взята под контроль», — сказал в беседе с агентством Цыденов. Он также уточнил, что в больницу прибыли 23 врача и 40 медсестер из поликлиник, инфекционной больницы и других медучреждений города.

По словам главы Бурятии, в настоящее время для борьбы с пандемией в республике привлечены около полутора тысяч медицинских работников. «Мы понимаем всю важность, незаменимость, ту роль, которую сейчас медицинские работники играют», — отметил он.

За минувшие сутки в республике зафиксированы 23 новых случая коронавируса, 10 из которых — от очага в городской больнице № 4.

Ранее, выступая на заседании оперштаба, Алексей Цыденов заявил, что вспышку коронавируса в Бурятии спровоцировали врачи городской больницы № 4, которые скрывали свои симптомы заболевания и тем самым нарушали условия карантина. В результате из-за безответственности врачей заразились их коллеги, работающие на скорой помощи, и теперь под угрозой оказался весь район.

Также стало известно, что в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заразились примерно 50 сотрудников.

Общее число зараженных в России достигло 80 949, а умерших — 747. За последние сутки в стране выявлен 6 361 новый случай СOVID-19. Это рекордный рост за все время эпидемии.

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