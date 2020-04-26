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Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

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© Михаил Климентьев/ТАСС

© Михаил Климентьев/ТАСС

Вспышку коронавируса в Бурятии спровоцировали врачи городской больницы № 4, заявил на заседании оперштаба глава республики Алексей Цыденов.

Он пояснил, что медики скрывали свои симптомы заболевания и тем самым нарушали условия карантина.

В результате из-за безответственности врачей заразились их коллеги, работающие на скорой помощи, и теперь под угрозой оказался весь район, приводятся слова Цыденова на республиканском сайте.

Он подчеркнул, что до этого в Бурятии выявляли только «завозные» случаи болезни, а теперь возникла внутренняя вспышка, из-за чего было решено не ослаблять режим ограничений.

По данным на 26 апреля, в Бурятии зарегистрированы 217 случаев заражения коронавирусом. Очаг 26 из них находится в городской больнице № 4, где заразились сразу 22 медработника.

Ранее сообщалось, что в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заразились примерно 50 сотрудников.

Общее число зараженных в России достигло 80 949, а умерших — 747. За последние сутки в стране выявлен 6 361 новый случай СOVID-19. Это рекордный рост за все время эпидемии.

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Комментарии (1)

  • Small d33bbe4766
    Borya Pavlenkoвчера, 19:46

    серфер на фоне 24 метровой волны?как то все спокойно ожидают когда она подойдёт

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