Около 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге заразились COVID-19

В Мариинской больнице в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заразились примерно 50 сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе медучреждения.

Отмечается, что с полуночи больница будет принимать исключительно пациентов с коронавирусом.

Как пишет ФАН, остальные сотрудники медучреждения только готовятся к прохождению теста на наличие COVID-19. Всего же персонал больницы насчитывает примерно 2 тысячи человек.



Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филлипов. У него был подтвержден COVID-19. Филиппов стал шестым медицинским работником Петербурга, умершим от коронавирусной инфекции.

Накануне «Ридус» сообщал о смерти анестезиолога-реаниматолога Елизаветинской больницы Сергея Белошицкого. Он умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.



На данный момент в инфекционной Боткинской больнице на лечении находится 121 медик, заразившийся коронавирусом, трое из них — на аппарате ИВЛ.

Всего в Петербурге выявлено 3 077 случаев заражения, умерли 27 человек.

В России за последние сутки выявлен 6 361 новый случай СOVID-19. Это рекордный рост за все время эпидемии. Умерли в стране за сутки 66 человек, выздоровели 517. Общее число зараженных в России достигло 80 949, а умерших — 747.

