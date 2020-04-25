В Москве продолжили ездить без пропусков 8% автомобилистов

В столице наметилась тенденция к снижению количества машин, которые ездят по городу без пропусков, заявили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Накануне по Москве передвигались 1,9 млн автомобилей, у 152 тысяч (8%) из них не были оформлены пропуска.

В связи с этим в ведомстве попросили тех водителей, кто еще не оформил пропуск или не привязал его к номеру автомобиля, сделать это как можно быстрее.

Напомним, с 22 апреля проверка цифровых пропусков для москвичей проводится в автоматическом режиме. Пропуска автомобилистов проверяют камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Как сообщил Дептранс 21 апреля, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обнаружил в Москве 250 тысяч автомобилистов, не оформивших цифровой пропуск.