В Дептрансе Москвы напомнили о необходимости внести в пропуск номер машины

В столичном Департаменте транспорта напомнили московским автомобилистам о том, как будет действовать с 22 апреля система автоматической проверки пропусков при передвижении на личном транспорте.

Чтобы избежать штрафа в размере 5 тысячи рублей, государственный регистрационный номер автомобиля должен быть внесен в цифровой пропуск москвича.

Проверить, действует ли цифровой пропуск и привязан ли к нему номер автомобиля, можно на сайте nedoma.mos.ru.

Если пропуск действителен и номер машины привязан, необходимо также проверить, внесен ли автомобиль в базу на сайте i.transport.mos.ru/auto.

Только в этом случае можно быть уверенным в том, что вам не придет штраф, говорится в Telegram-канале Дептранса.

Ранее сообщалось, что с 22 апреля в Москве изменятся правила заполнения данных для цифровых пропусков. Контроль пропускного режима в Москве, который начал действовать с 15 апреля, будет практически полностью автоматизирован.

Для контроля передвижения на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба ГИБДД. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считать нарушителями, а их владельцев — штрафовать.