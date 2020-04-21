Дептранс сообщил о 250 тысячах автомобилей без пропусков на улицах Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обнаружил в Москве 250 тысяч автомобилистов, не оформивших цифровой пропуск, сообщает Telegram-канал московского Дептранса.

Всем нарушителям будут направлены напоминания о необходимости получения таких пропусков.

Дептранс и ЦОДД настоятельно рекомендуют оформить пропуск на передвижение по Москве и обязательно вписать в него номер автомобиля.

В помощь водителям паблик опубликовал две видеоинструкции, в которых наглядно показано, как правильно оформить пропуск на личный автомобиль и как проверить его в базе.

Ранее в столичном Департаменте транспорта напомнили московским автомобилистам о том, как будет действовать с 22 апреля система автоматической проверки пропусков при передвижении на личном транспорте. Чтобы избежать штрафа в размере 5 тысячи рублей, государственный регистрационный номер автомобиля должен быть внесен в цифровой пропуск москвича.