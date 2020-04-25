Каким государством станет Россия после окончания эпидемии коронавируса

После окончания эпидемии коронавируса Россия станет действительно социальным государством, где забота о рядовых гражданах будет поставлена во главу угла. Во многом этому поспособствует окончательное принятие конституционных поправок, предложенных президентом страны Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Ситуация с пандемией высветила целый ряд недоработок в организации медицинского обслуживания. Все эти недоработки выявлены, учтены. Мы видим, как исполнительная власть оперативно их устраняет и переформатирует работу здравоохранения. В больницы во всех регионах страны закупаются большие объемы средств индивидуальной защиты, медицинское оборудование, идет работа по увеличению коечного фонда. Особое значение приобретает обеспечение доступности медицинской помощи в удаленных или малонаселенных пунктах. Люди наконец осознали всю важность конституционной поправки о предоставлении каждому россиянину качественной медицинской помощи. Теперь они понимают, что достижения власти в этом вопросе нужно обязательно зафиксировать в Основном законе страны, — пояснила Михеева.

«Похожим образом обстоит ситуация с защитой трудовых прав граждан. Понятно, что в условиях кризиса люди боятся потерять работу или часть зарплаты. Поэтому власти сейчас уделяют много внимания на поддержку отечественных предприятий. Я это считаю наиболее важным направлением государственной политики. Только так можно решить задачу по сохранению рабочих мест. И да, меры, которые принимаются по защите человека труда полностью перекликаются с тезисами, содержащимися в социальном блоке конституционных поправок. Я думаю, что после выхода из кризиса большинство наших сограждан придут на участки для голосования и поддержат эти поправки, поскольку сегодня они их видят в совершенно ином свете», — заключила секретарь ОП РФ.



Ранее социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения заявили, что пандемия коронавируса стала фактором роста народной поддержки конституционных поправок. По их данным, если бы общероссийское голосование по поправкам состоялось 22 апреля, как планировалось изначально, то явка могла бы составить более 50%.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам было перенесено на более поздний срок из-за распространения в стране коронавируса. По мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, голосование может пройти в середине лета, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад.