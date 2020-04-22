Почему популярность конституционных поправок выросла на фоне пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции стала фактором роста поддержки конституционных поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным. По данным ВЦИОМ, если бы общероссийское голосование по поправкам состоялось 22 апреля, как планировалось изначально, то явка могла бы составить более 50%.

Как ранее уже писал «Ридус», голосование по поправкам было перенесено на более поздний срок из-за распространения в стране коронавируса.

Согласно данным ВЦИОМ, поправки в Конституцию сегодня готовы поддержать 67−68% россиян. Поддержка поправок продолжает расти. Вызванный коронавирусом кризис еще больше актуализировал предложенные президентом изменения в Основной закон. Речь идет и о поправке о защите труда, и о поправке по поводу социального партнерства, и о поправке, приравнивающей МРОТ к прожиточному минимуму. Эпидемия коронавируса показала, насколько важно было принять эти поправки, — прокомментировала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Эксперт отметила, что сегодня власть, конечно, принимает необходимые меры по сохранению рабочих мест и оплаты труда в условиях режима самоизоляции, а также защищает россиян от незаконных увольнений. Но люди, по словам Соколовой, хотят быть уверенными, что подобные меры будут приниматься и в будущем, если в стране вдруг возникнет похожая кризисная ситуация. Такую уверенность может дать только окончательное закрепление предложенных президентом поправок в Основном законе.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод полагает, что общероссийское голосование по конституционным поправкам обязательно состоится, как только эпидемия коронавируса пойдет на спад. Но спад вовсе не означает, что эпидемическая угроза исчезнет совсем. Поэтому России, возможно, предстоит обратиться к опыту стран, которым удалось провести выборы в условиях пандемии.

«На мой взгляд, опыт Южной Кореи в проведении выборов в условиях пандемии заслуживает внимания. Это и выдача масок на участках, и широкое использование дезинфицирующих средств, и соблюдение дистанции между людьми, и голосование по почте. Кроме того, досрочное голосование проходило несколько дней. В будущем этот опыт можно использовать, как, впрочем, и систему электронного голосования, которая сейчас разрабатывается в Москве и других регионах. Я считаю, что благодаря режиму самоизоляции где-то к лету пандемия пойдет на спад, и все процессы подготовки к конституционному голосованию возобновятся. Я не сторонник совмещения единого дня голосования с голосованием по Конституции. Это совершенно разные процессы. Региональные выборы потребуют тоже очень серьезной подготовки, потому что грядет конкурентная и интересная избирательная кампания», — пояснил Брод.

Электронное голосование поможет снизить нагрузку на участки и решить проблему явки в городских агломерациях, добавил директор исследовательских программ Экспертной группы «PiteR» Алексей Серавин.

У нас порядка 20 городских агломераций. Проблема явки в них связана прежде всего с повышенной тревожностью у избирателей. На данный момент есть четыре системы, позволяющие проводить электронное голосование. Их можно запустить уже 8 июля. Но здесь важно выбрать экспертным сообществом метод сохранения тайны голосования. В двух системах эта проблема уже решена, осталось протестировать остальные, — сказал Серавин.

«Электронное голосование — это то, к чему мы должны готовиться. Сложившаяся обстановка послужила поводом для развития такого формата. Развитие электронных форм голосования — то, что должно для нас стать одной из норм жизни. Ведь этот формат позволяет сохранять за людьми избирательное право в любых условиях. Тем более, сейчас тема недоверия к цифровым электоральным процессам уходит на второй план», — заключил политолог Анатолий Гагарин.

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас сложно прогнозировать, когда и в каком формате пройдет голосование. Ясно лишь то, что затягивать с этим нельзя, поскольку принятие конституционных поправок — один из главных запросов российского общества.