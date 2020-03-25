Путин перенес голосование по Конституции из-за эпидемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о переносе общероссийского голосования по внесению в Конституцию ряда поправок на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Точная дата, на которую переносится голосование, станет известна позже, когда эпидемия пойдет на спад, отметил глава государства в своем экстренном обращении к нации.

«Вы знаете, насколько серьезно я отношусь к голосованию по конституционным поправкам. И, конечно, я буду просить вас прийти и высказать свое мнение по данному вопросу. Однако приоритетом является жизнь и здоровье людей. Поэтому предлагаю перенести голосование на более позднюю дату», — сказал Путин.

Он добавил, что следующая неделя будет объявлена в России нерабочей. При этом заработная плата будет сохранена.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Крыма выразил надежду, что 22 апреля граждане примут участие в голосовании и поддержат поправки к Основному Закону. При этом он добавил, что, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, дату проведения общероссийского голосования можно будет сдвинуть.