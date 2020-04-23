Эксперт: поправки к Конституции уже реализуются в условиях пандемии

Социальный блок поправок к Конституции уже сейчас реализуется на практике в условиях распространения в России коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время межрегионального вебинара Общественной палаты РФ.

По словам члена СПЧ, в России принимаются меры по сохранению занятости населения и обеспечению каждого гражданина страны качественной медицинской помощью. Кроме того, правительство постановило повысить размер пособия по безработице до уровня МРОТ.

Мы видим, что по всей стране возводятся новые больницы, переоборудуют действующие медицинские учреждения под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Также государство поддерживает предпринимательство. Снижаются страховые взносы, вводятся беспроцентные кредиты для выдачи зарплат, происходит отсрочка налоговых платежей. Все эти меры отражены в социальном блоке конституционных поправок, — отметил Брод.

Теперь россияне на личном опыте убедились, насколько важны конституционные изменения, предложенные президентом страны Владимиром Путиным, считает общественник.

«Этому, конечно, способствовал всеобщий финансово-экономический кризис и падение цен на нефть, когда из-за пандемии коронавируса временно останавливаются предприятия», — сказал Александр Брод.

Социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения заявили, что пандемия коронавируса стала фактором роста народной поддержки конституционных поправок. По их данным, если бы общероссийское голосование по поправкам состоялось 22 апреля, как планировалось изначально, то явка могла бы составить более 50%.

Напомним, что голосование по поправкам было перенесено на более поздний срок из-за распространения в стране коронавируса. При этом просветительская деятельность по поводу конституционных нововведений не прекращалась.

«Региональные эксперты Ассоциации НОМ накапливают позитивный опыт организации просветительской деятельности в период самоизоляции и введения режима повышенной готовности в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Ассоциация НОМ выступает площадкой для высказывания объективных мнений», — сообщила председатель движения «Корпус „За чистые выборы“», исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова.



Ранее журналисты узнали о возможном переносе дня голосования за поправки к Конституции России на зиму или на 2021 год в том случае, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется к началу лета.

