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Эксперт: поправки к Конституции уже реализуются в условиях пандемии

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Социальный блок поправок к Конституции уже сейчас реализуется на практике в условиях распространения в России коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время межрегионального вебинара Общественной палаты РФ.

По словам члена СПЧ, в России принимаются меры по сохранению занятости населения и обеспечению каждого гражданина страны качественной медицинской помощью. Кроме того, правительство постановило повысить размер пособия по безработице до уровня МРОТ.

Мы видим, что по всей стране возводятся новые больницы, переоборудуют действующие медицинские учреждения под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Также государство поддерживает предпринимательство. Снижаются страховые взносы, вводятся беспроцентные кредиты для выдачи зарплат, происходит отсрочка налоговых платежей. Все эти меры отражены в социальном блоке конституционных поправок, — отметил Брод.

Теперь россияне на личном опыте убедились, насколько важны конституционные изменения, предложенные президентом страны Владимиром Путиным, считает общественник.

«Этому, конечно, способствовал всеобщий финансово-экономический кризис и падение цен на нефть, когда из-за пандемии коронавируса временно останавливаются предприятия», — сказал Александр Брод.

Социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения заявили, что пандемия коронавируса стала фактором роста народной поддержки конституционных поправок. По их данным, если бы общероссийское голосование по поправкам состоялось 22 апреля, как планировалось изначально, то явка могла бы составить более 50%.

Напомним, что голосование по поправкам было перенесено на более поздний срок из-за распространения в стране коронавируса. При этом просветительская деятельность по поводу конституционных нововведений не прекращалась.

«Региональные эксперты Ассоциации НОМ накапливают позитивный опыт организации просветительской деятельности в период самоизоляции и введения режима повышенной готовности в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Ассоциация НОМ выступает площадкой для высказывания объективных мнений», — сообщила председатель движения «Корпус „За чистые выборы“», исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова.

Ранее журналисты узнали о возможном переносе дня голосования за поправки к Конституции России на зиму или на 2021 год в том случае, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется к началу лета.

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Какие тренды в отрасли e-commerce установил коронавирус

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© pixabay.com

© pixabay.com

Вклад Рунета в экономику России в минувшем году составил 6,4 триллиона рублей, из которых более четырех в российский бюджет принесла отрасль e-commerce. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), рынок электронной коммерции в России в 2019 году рос с опережением мировых трендов. А за прошедший месяц текущего года рынок интернет-заказов вырос на треть.

Тем не менее, в стремительно развивающейся отрасли e-commerce в условиях эпидемии коронавирусной инфекции наметились перемены. Исходя из аналитического доклада РАЭК «Экономика Рунета», эпидемия может привести к некоторым негативным последствиям для электронной коммерции в России.

«Очевидно, что 2020 год внесет максимальные коррективы в потребленческие характеристики пользователей электронной коммерции», — подчеркнул директор РАЭК Сергей Плуготаренко в ходе презентации доклада.

Влияние эпидемии колоссальное: как бы мы не хотели прислушаться к мнению тех, кто считает, что Рунет от этого только выиграет, к сожалению, это не так. Ряд направлений, таких как доставка, сервис видеоконференций, сайты по дистанционному обучению, действительно, зафиксировали рост. Но мы также фиксируем падение потребления всего, что связано с сектором, который раньше хорошо рос — это букинг, каршеринг, и так далее. Нельзя при этом четко заявить при этом, что выход этих отраслей из кризисного или полузакрытого состояния по окончании самоизоляции снова восстановится,— подчеркнул эксперт.

Так как Рунет неразрывно связан с реальной экономикой, количество онлайн-заказов и величина среднего чека снизятся. Кроме того, могут возникнуть сложности с поставками зарубежных товаров, а и их стоимость повысится.

Вместе с тем наметились и позитивные тренды на корректировку онлайн-торговли в России. Об этом «Ридусу» рассказал президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Артем Соколов:

Сейчас мы наблюдаем большой спрос на продукты питания, товары детского ассортимента, включая детское питание, предметы гигиены. Но он в 2−4 раза превышает уровень продаж, который был до ситуации с пандемией COVID-19. Торговля в секторе электроники и бытовой техники стала проседать на 20−25%, а на одежду и обувь — изначально не было всплеска продаж, они упали сразу.

«Мы видим, как пошли на спад заказы из зарубежных интернет-магазинов, — продолжает эксперт. — В период пандемии вируса потребность граждан в товарах сегмента non-food как на международных, так и на российских онлайн-площадках снизилась. То есть уменьшились заказы одежды, обуви, электроники и так далее».

Безусловно, пока сложно строить прогнозы, какое будущее ждет рынок. Никто не знает, когда закончится эпидемия. Но я не исключаю, что паттерны поведения многих, кто попробовал заказывать в интернете, сохранятся. Это очень актуально многих сфер, например, доставки еды. В условиях, когда сотни тысяч людей в столице перешли на удаленный формат работы, мы наблюдали четырехкратный рост заказов продуктов питания через интернет. Услугой начали активно пользоваться даже те, кто ранее не испытывал в этом потребности или не видел большой необходимости, — отметил Соколов.

Эксперт не исключает, что по окончании эпидемии коронавируса в России, сформированные во время самоизоляции модели поведения и привычки у пользователей останутся. «Они продолжат пользоваться услугами онлайн доставки продуктов питания, еды. Особенно если в самом начале будет получен положительный клиентский опыт, если граждане останутся довольны качеством и уровнем предложенного сервиса», — заключил президент АКИТ.

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