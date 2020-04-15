Бэнкси посвятил новую работу самоизоляции

Британский уличный художник и политический активист, которого весь мир знает под псевдонимом Бэнкси, не остался в стороне от пандемии и связанных с ней мер самоизоляции. На этот раз он создал инсталляцию в собственной квартире и опубликовал результат в Instagram. Герои необычного творения — весьма почитаемые автором крысы.

Хулигански настроенные грызуны устроили беспорядок в санузле квартиры. Они раскачивают зеркало, носятся по полкам, раскатывают повсюду дефицитную туалетную бумагу и, о ужас, мочатся стоя в унитаз, оставляя жуткие подтеки.

Никто не знает, где живет Бэнкси, поэтому сложно сказать с уверенностью, что это именно его квартира. Однако тонкий намек художник оставил в сопроводительной надписи. «Моя жена ненавидит, когда я работаю дома», — написал автор работы.



Несмотря на популярность, Бэнкси до сих пор удалось не раскрыть свою личность. Художник обладает тонким чувством юмора и, несомненно, симпатизирует простым людям в их борьбе с обстоятельствами суровой жизни и произволом властей. Некоторые работы британского представителя стрит-арта продаются за миллионы долларов, но он готов рисовать на улицах, чтобы сделать ярче жизнь социально незащищенных граждан.



Совсем недавно Бэнкси подарил новое граффити ко Дню влюбленных своему родному городу — Бристолю. Теперь кажется, что это было в прошлой жизни.