Бэнкси подарил новое граффити родному Бристолю ко Дню влюбленных

Популярный британский уличный художник, известный миру под именем Бэнкси, возможно, сделал подарок на День святого Валентина жителям своего родного города Бристоль в западной Англии. На стене одного из домов появилась фреска, изображающая девочку с рогаткой, которая «выстрелила» брызгами красных цветов.

Бэнкси, чья подлинная личность до сих пор неизвестна, пока не подтвердил, что это — именно его произведение. Обычно художник использует Instagram, чтобы зафиксировать право собственности на свои работы. Сейчас этого не произошло. Однако местные жители верят, что фреска принадлежит кисти признанного мастера стрит-арта.

«Мы надеемся, что это работа Бэнкси. Приходите и посмотрите сами. Кто бы ни рисовал, стоит восхититься его творчеством. Спасибо», — пишут они в соцсетях.



Новое граффити появилась на одной из стен дома в районе Бартон-Хилл на улице Марш-лейн. Его нарисовали за ночь. Горожане увидели работу около 6:20 утра по местному времени.



В декабре Бэнкси, граффити которого часто имеют определенный политический посыл, посвятил свою работу проблеме бездомных. Он сделал из уличной лавки в Бирмингеме сани Санты.