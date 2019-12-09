Волшебные олени и бродяга в роли Санты: Бэнкси поздравил всех с Рождеством

Популярный уличный художник и политический активист, которого мир знает под псевдонимом Бэнкси, поздравил с Рождеством жителей Бирмингема. Сделано это было в привычной для мастера манере — с чувством юмора и намеком на то, что люди сами должны менять к лучшему окружающую действительность. В роли Санты в работе представителя британского стрит-арта выступил бездомный по имени Райан.

«Боже, благослови Бирмингем. За 20 минут, пока мы снимали Райана на этой скамейке, прохожие угостили его горячим напитком, двумя плитками шоколада и подарили зажигалку. При этом сам он ничего не просил», — написал художник в Instagram.



Хотелось бы верить, что волшебные олени смогут унести бездомного британца из унылой реальности капиталистического мира. Однако сделать это под силу лишь простым людям с добрым сердцем, на что и намекает Бэнкси.

1 октября Бэнкси объявил об открытии выставочного зала своих работ. Небольшой салон под названием Gross Domestic Product («Валовой внутренний продукт») появился в Лондоне в районе Кройдон.