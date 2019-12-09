найти ×
   
  • USD +0.01
    63.72
  • EUR -0.25
    70.50
СохранитьСохранено0
×

-205401

Волшебные олени и бродяга в роли Санты: Бэнкси поздравил всех с Рождеством

Small 85fd31f863
© Instagram

© Instagram

Популярный уличный художник и политический активист, которого мир знает под псевдонимом Бэнкси, поздравил с Рождеством жителей Бирмингема. Сделано это было в привычной для мастера манере — с чувством юмора и намеком на то, что люди сами должны менять к лучшему окружающую действительность. В роли Санты в работе представителя британского стрит-арта выступил бездомный по имени Райан.

«Боже, благослови Бирмингем. За 20 минут, пока мы снимали Райана на этой скамейке, прохожие угостили его горячим напитком, двумя плитками шоколада и подарили зажигалку. При этом сам он ничего не просил», — написал художник в Instagram.

Хотелось бы верить, что волшебные олени смогут унести бездомного британца из унылой реальности капиталистического мира. Однако сделать это под силу лишь простым людям с добрым сердцем, на что и намекает Бэнкси.

1 октября Бэнкси объявил об открытии выставочного зала своих работ. Небольшой салон под названием Gross Domestic Product («Валовой внутренний продукт») появился в Лондоне в районе Кройдон.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети
4025173читать позжечитаю позже
Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти
380105427читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма

По их мнению, экстази - идеальный препарат для психотерапии.

0116363читать позжечитаю позже

Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов20 августа

Законопроект предлагает снимать наказания, поздно поступившие на портал госуслуг.

4014761читать позжечитаю позже