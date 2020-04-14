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Пентагон счел неубедительной версию об искусственном происхождении COVID-19

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© Pixabay

© Pixabay

Министерство обороны Соединенных Штатов серьезно подошло к вопросу изучения версий о происхождении коронавирусной инфекции нового типа. Однако среди полученных данных разведки не удалось найти подтверждения тому, что COVID-19 является чьей-либо разработкой. Скорее всего, он имеет естественную природу, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По словам Милли, в прессе, социальных сетях и блогах было много спекуляций на эту тему.

«Ничего удивительного, что мы проявили к этому большой интерес, и у нас было много разведданных, чтобы серьезно изучить это», — цитирует слова чиновника РИА Новости.

Милли подчеркнул, что на данный момент версия разработки коронавируса в лабортатории неубедительна, все факты указывают на естественное происхождение. Однако пока Пентагон «не знает этого наверняка».

Коронавирус нового типа выявили медики Китая в январе 2020 года. Уже в начале февраля послу КНР в США пришлось оправдываться из-за слухов о «китайской разработке биологического оружия». Под подозрение попали и американцы со своим оружием, о котором говорили задолго до нынешней пандемии.

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