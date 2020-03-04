Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году

На фоне разгулявшейся не на шутку болезни COVID-19 в социальных сетях появилась заметка газеты «Известия» почти сорокалетней давности. В ней рассказывается об эпидемии загадочной болезни, возникшей в окрестностях американской военной базы в Испании. Советские журналисты именуют недуг уже привычным нам термином — «нетипичная пневмония». И намекают на утечку бактериологического оружия США.

У пользователей соцсетей сразу возникли сомнения в подлинности материала. Появились намеки на «фотошоп». Действительно, для передовицы «Известий» 1981 года новость совсем не характерная. Обычно на этом месте публиковали статьи о достижениях страны, о решениях КПСС и о государственных мероприятиях. Однако поиск в интернете показал, что «нет дыма без огня».

Автору удалось раскопать в недрах Сети подшивку газеты «Нефтеюганский рабочий» за 1981 год. В номере за 18 июня на положенном таким материалам месте опубликована заметка с броским названием: «Таинственный вирус распространяется». Текст почти полностью повторяет тот, что приписывают «Известиям». Сложно заподозрить кого-то в подделке местной «малотиражки» столь почтенного возраста.



Что же было на самом деле

В начале мая 1981 года в рабочих пригородах Мадрида произошла вспышка неизвестного ранее заболевания, вызывавшего сильнейшие мышечные и головные боли, затруднявшего дыхание, сопровождавшегося сыпью и зудом. Симптомы указывали на аутоиммунную реакцию: выработанные организмом антитела атаковали собственные ткани. Картина напоминала пневмонию, поэтому врачи пытались использовать антибиотики. Но лекарства не помогали. Поставить точный диагноз никто не мог.

В начале июня врачи признали виновником поддельное растительное масло, которое уличные торговцы выдавали за оливковое и продавали очень дешево. Уже в конце месяца из оборота начали изымать бутылки с маслом без этикеток. Однако эпидемия к тому моменту уже «разгулялась». Ее жертвами стали более 1200 человек в столице Испании и на северо-западе страны. Еще примерно 20 тысяч испанцев серьезно пострадали.

Проверка «подозрительного масла», 1981 год, Испания

Правительство Испании было не в состоянии само определить источник заболевания, поэтому обратилось к Всемирной организации здоровья (ВОЗ) за помощью. Результатом стала масштабная международная исследовательская программа по изучению синдрома CISAT (Centro de Investigación para el Síndrome del Aceite Tóxico). Главный центр располагался в Мадриде при Институте здравоохранения имени Карлоса III. Стоит отметить, что ученые до сих пор изучают данную проблему. Спустя несколько лет после эпидемии был опубликован совместный с ВОЗ отчет. Медики утверждали, что болезнь возникла вследствие употребления ядовитого вещества в составе рапсового масла, изготовленного для использования в промышленности.



Ученые предположили, что денатуратором в этом масле мог быть анилин — вещество с запахом гнилой рыбы. Его добавляют в технические жидкости, чтобы исключить употребление в пищу. А токсичные вещества образовались при очистке от него рапсового масла. Но в составе продукта так и не удалось обнаружить никаких настолько опасных соединений. Выводы, которые были сделаны официально, гласили примерно следующее: «Даже развитые государства могут стать жертвами эпидемий, вызванных экологическими причинами, ошибками системы контроля и регулирования поставок продуктов». Сложно назвать их вызывающими доверие.

Анализы масла в Институте здравоохранения имени Карлоса III

Клинически «синдром токсического масла» характеризовался следующими симптомами: подтвержденная рентгеном пневмония, лихорадка, прогрессирующее повышение числа лейкоцитов в крови примерно через восемь дней, во многих случаях воспаления на коже и зуд. Подавляющее большинство случаев было зафиксировано в возрастной группе 15−55 лет, но болели и люди в возрасте до четырех и старше 65 лет. В целом, большинство пациентов жили в пригородных или сельских районах и принадлежали к нижнему и среднему экономическому слою. Рецидивов с неврологическими симптомами не наблюдалось. В патологическом материале был выявлен аденовирус.



Обвинения и сомнения

В связи с эпидемией в Испании под подозрение попали французские компании, производившие рапсовое масло, в том числе и для технических нужд. Его якобы ввозили в Каталонию, где жидкость нелегально использовали для разбавления уже пищевых масел. В Испании главным виновником признали фирму RAELCA, руководители которой в итоге оказались в тюрьме. Разбавление происходило на заводе в Севилье, а вспышка болезни началась после поставок в Мадрид.

Однако до сих пор ряд ученых считает, что синдром токсического масла был специально придуман в качестве прикрытия потенциально более опасного источника ядовитого вещества. В качестве еще одной версии причиной болезни называли овощи из Андалусии, которые выращивают с применением пестицидов. Есть и другая гипотеза. Она учитывает точное место начала эпидемии.

Первым случаем проявления «синдрома токсического масла», который зафиксировало Министерство здравоохранения Испании, стало заболевание шести братьев из города Торрехон-де-Ардос, расположенного в 20 километрах от Мадрида. Один из несчастных умер по дороге в больницу. Вскоре из этого же населенного пункта поступила данные о новых пострадавших от неизвестной ранее болезни. Всем поставили диагноз «атипичная пневмония», учитывая симптомы.

Дальше болезнь перекинулась на Мадрид, север и северо-запад Испании. Лишь отдельные случаи были отмечены в южных провинциях и на островах. В соседней Португалии заболели 11 человек.

Вблизи очага возникновения неизвестной болезни находится военная база Соединенных Штатов. Она расположена именно в Торрехон-де-Ардосе. Вкупе с ореолом секретности вокруг медицинских исследований «синдрома токсического масла», данное обстоятельство породило слухи об утечке компонентов биологического оружия. Стоит отметить, что в исследовательской программе ВОЗ по этой теме активное участие принимали американские ученые. При этом некоторые пациенты, перенесшие упомянутый недуг, утверждают, что никогда не употребляли растительного масла в пищу.



Подозрения

Упоминает о вспышке «синдрома токсического масла» и советский писатель Александр Кривицкий в сборнике «Ежедневные заботы», изданном в «Современнике» в 1983 году.

Публицист ссылается на телеграмму ТАСС из Вашингтона с броским заголовком «Преступные эксперименты».

«Достоянием гласности становятся преступные эксперименты Пентагона по подготовке к химической и бактериологической войне. Ссылаясь на документы Министерства обороны США, общественная организация „Черч оф сайнтолоджи“ сообщила, что в районе городка Сиэрси (штат Арканзас) армейские вертолеты 131 раз распыляли токсические вещества». Были жертвы. Кто погиб, овцы или люди — неизвестно»

И вскоре после этого появились сообщения о странной болезни в Испании.

«В этой стране возрастает беспокойство в связи с эпидемией, вызванной таинственным вирусом, поражающим легкие человека. В клиниках Мадрида, Вальядолида, Саламанки, Авилы, Сеговии и других городов находится уже около двух тысяч больных. Зарегистрировано 18 смертных случаев. Болезнь поражает в основном детей и подростков. Эпидемия началась в Торрехон-де-Ардос, городе-спутнике Мадрида. Здесь высказывают предположение, что утечка вируса произошла с расположенной в этом районе военно-воздушной базы США, где хранится биологическое оружие», — пишет Кривицкий.

По данным писателя-публициста, мадридская газета El País в то время утверждала, что «в 1979 году именно на этой американской базе скончался в результате заболевания, напоминавшего по форме нынешнюю эпидемию, 26-летний сержант ВВС США Марсело Перес». Чуть позже при схожих обстоятельствах погибли еще двое американских военнослужащих.

«Военная администрация базы так и не разрешила испанским врачам произвести вскрытие, чтобы узнать причину смерти», — подчеркивает Кривицкий, добавляя, что определить причину болезни и методы ее лечения врачи так и не смогли.

Автор памфлета отмечает схожесть ситуации с сюжетом фантастического романа английских писателей Реймонда Хойхи и Роджера Бинэма «Последний козырь». В нем президент США и представители администрации понимают, что в стране возникли враждебные группировки, и социальное единство может быть достигнуто лишь в случае «внешней угрозы». Она должна быть «одинаково опасна для каждого американца в отдельности и для всех вместе, независимо от убеждений, цвета кожи и политических симпатий». Группа ученых получает задачу доказать, что Земля, а вместе с ней и США, «находится под угрозой нападения более развитой цивилизации из космоса».

Дело кончается созданием «космического корабля», который терпит крушение вблизи Лос-Анджелеса. Моделируется картина гибели «разведывательной миссии инопланетян» и утечка «биологического оружия». Американские власти планируют сделать вирус не смертельным и «для устрашения» подвергнуть его воздействию не менее десяти тысяч человек. Но ученые «перестарались», и новая болезнь несет гибель, вырываясь из-под контроля.

Фантастика?

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию и военный эксперт Игорь Никулин признал в беседе с «Ридусом», что подобная ситуация в Испании имела место, хотя детали ее за давностью лет уже восстановить сложно. Учитывая то, что перед «гражданской» эпидемией заболели военнослужащие, это вполне могло быть утечкой компонентов биологического оружия, считает эксперт.

«Скорее всего, мы имеем дело именно с утечкой. Тем более что военно-биологическая активность Соединенных Штатов Америки никогда не прекращалась. Ни до, ни после подписания конвенции», — сказал Никулин.

Именно в те годы американцы начали переносить свои военные лаборатории на территорию «третьих стран», к которым относились их союзники, в том числе — Испания. И допустить утечку, породившую локальную эпидемию, вполне возможно. Однако доказать причастность военных к подобным вспышкам заболеваний очень трудно, особенно если речь идет о малоизученных инфекциях.

В 1979 году, примерно в тот же период, были подозрения по поводу диверсии западных спецслужб из-за вспышки сибирской язвы в Свердловске (нынешний Екатеринбург). Погибли тогда 64 человека. Большая часть из них — в результате кишечной формы болезни. Зафиксировали несколько случаев кожной формы — у рубщиков мяса. На их руках были рубленые ранки, через которые могло произойти заражение.

«Но было несколько случаев и легочной формы. Основной версией было зараженное мясо. Но мясо тоже можно отравить. Дело осталось не раскрытым, но было подозрение, что сделали это иностранные спецслужбы», — добавил эксперт.

Интересно, что эпицентр распространения «синдрома токсического масла» 1981 года, вблизи которого по-прежнему функционирует военная база США, фигурирует в прессе и сейчас. Его упоминают в новостях о вспышке коронавируса. Министерство здравоохранения Испании планирует отменить занятия в школах или рекомендовать удаленную работу в населенных пунктах, «где не удается установить источник заражения». В числе двух таких поселений — Торрехон-де-Ардос.



И это наводит на определенные мысли, подчеркнул Игорь Никулин. Более того, в Иране коронавирусом оказался заражен правительственный квартал. «Посещение этого квартала китайскими туристами крайне маловероятно. Сколько китайских туристов побывало в России, сколько в Иране? Я думаю, что соотношение один к ста. И у нас пока еще нет эпидемии, а у них есть», — отметил он.

От COVID-2019 совершенно очевидно страдают главные соперники Соединенных Штатов — Китай, Иран и даже Евросоюз. Среди европейских стран явно выделяется Италия, которую не зря подозревают в симпатиях к России.

«Я бы коронавирус назвал „оружием массового заражения“. Слишком много косвенных фактов указывают на неслучайность этого события», — признался эксперт.

В начале февраля посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай назвал «сумасшедшими» теории о том, что коронавирус 2019-nCoV появился в результате китайской военной программы по разработке биологического оружия. Он подчеркнул, что распространение подобных слухов угрожает человечеству паникой и ксенофобией.