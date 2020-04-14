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Российский аппарат «Луна-25» будет готов в марте 2021 года

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© НПО имени Лавочкина

© НПО имени Лавочкина

Первый в истории современной России лунный посадочный аппарат «Луна-25» будет готов в марте 2021 года, сообщил гендиректор НПО Лавочкина Владимир Колмыков.

Предыдущая межпланетная автоматическая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году.

«В настоящее время опытно-конструкторские работы „Луна-Глоб“, в рамках которых создается космический аппарат „Луна-25“, находятся на стадии наземной отработки экспериментальных изделий», — рассказал Колмыков РИА Новости. Он также подтвердил информацию Института космических исследований РАН о планах запустить станцию 1 октября 2021 года.

В качестве основного района для посадки выбран участок, расположенный севернее кратера Богуславского, а в качестве резервного — участок, расположенный юго-западнее кратера Манцини. «Луна-25» должна приземлиться в одном из этих районов в пределах эллипса 15 на 30 километров.

"Луна-25". © НПО имени Лавочкина

Предполагается, что станция займется изучением свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, а также исследует полярную экзосферу Луны.

Отмечается, что ранее в полярной области Луны космические аппараты не садились.

Накануне американская компания Intuitive Machines раскрыла подробности первого полета частного космического корабля на Луну. Он должен состояться в октябре 2021 года. Автоматический аппарат Nova-C доставит грузы для NASA в районе Долины Шретера.

Также стали известны подробности американской программы по освоению Луны.

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В Москве оштрафованы 55 нарушителей карантина

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За нарушение карантина в столице оштрафованы 55 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Только за последние три дня карантин нарушили 25 человек с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении, в том числе на территории Троицкого округа.

«Все нарушители доставлены для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево», — говорится в сообщении. Там они будут находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Отмечается также, что общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

В оперштабе напомнили, что москвичам с легкой формой коронавируса разрешено лечиться дома, но, подписав согласие на строгий домашний карантин они обязаны соблюдать его правила.

Накануне стало известно, что на домашнем лечении находятся более 6 тысяч москвичей.

За последние сутки в России коронавирус был обнаружен у 2774 человек, из них у 1489 — в Москве. Всего в стране насчитывается 21 102 больных с вирусом COVID-19, умерли 170 человек (95 — в Москве), выздоровели — 1610 (1016 — в Москве).

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